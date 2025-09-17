為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    接見隅修三 卓榮泰：高科技合作是台日未來夥伴關係

    行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會會長隅修三時，特別以「文旦、水梨、金鑽鳳梨與紅龍果」四樣台灣代表性水果致贈，象徵兩國情誼。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會會長隅修三時，特別以「文旦、水梨、金鑽鳳梨與紅龍果」四樣台灣代表性水果致贈，象徵兩國情誼。（行政院提供）

    2025/09/17 12:52

    〔記者鍾麗華／台北報導〕日本台灣交流協會會長隅修三於今年6月底到任，今（17）日拜會行政院長卓榮泰，卓揆致詞時以台積電熊本設廠為例，他強調，這顯示日本在材料與裝置領先全球，台灣則具備量產、研發與供應鏈優勢，台日合作不僅能形成互補，更成為其他國家難以複製的合作模式。高科技產業合作是台日未來最具戰略性的夥伴關係。

    卓榮泰今天接見隅修三時，特別以「文旦、水梨、金鑽鳳梨與紅龍果」四樣台灣代表性水果致贈，象徵兩國情誼。他強調，台日兩國情誼深厚，同為共享民主、自由、人權與法治的普世價值國家，在人民交流、災害互助、產業合作已建立長期信任。雙方應加速推動自由貿易協定（FTA）或經濟夥伴協定（EPA），以制度化方式深化合作，確保區域供應鏈安全與共同繁榮。

    隅修三致詞時指出，國際局勢動盪，自由民主與法治等價值正遭受挑戰，但台日堅實的友誼能對外發出明確訊號。日本首相石破茂過去不斷強調，日本在防災應變與裝置建設方面，應多向台灣學習，雙方未來可在此領域持續深化合作。

