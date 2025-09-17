西敏寺與台灣民主基金會發布國會應用AI指引 盼助立院降低AI使用風險

西敏寺民主基金會與臺灣民主基金會舉行智慧國會的AI指南：《國會應用AI指引》發布會，讓立委及立院同仁思考如何利用AI提升效率並兼顧透明與風險控管。（記者陳志曲攝）

2025/09/17 13:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕西敏寺民主基金會（WFD）與台灣民主基金會今（17）日舉辦「智慧國會的AI指南：《國會應用AI指引》發布會」，介紹由16國專家共同完成的國際手冊，將能協助立法機關在應用AI的同時降低風險。民主基金會執行長廖達琪表示，在學習使用AI前，應審慎評估相關安全、隱私。

廖達琪錄影致詞表示，在人人都在用AI的時代，國會如此重要的機構，也必須學習使用AI，然而在此之前，應審慎評估相關的安全、隱私等考量，而這本指引即是最佳的參考。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委蘇巧慧指出，AI應用得好可以改善立法品質、減少立法錯誤，也能增加民眾參與立法，但其中也有人為操弄的空間，以及產生錯誤時責任歸屬的問題，都非常值得討論，期許大家一起找出使用AI的合適方式。

國民黨立委葛如鈞表示，立法院其實是AI應用的前段班，他曾透過虛擬助理複製人聲，協助聲帶有臨時障礙的委員透過AI複製聲音流利質詢，他也透過OpenAI ChatGPTs製作「AI周爺爺」，作為虛擬周萬來秘書長說明法案。

葛如鈞認為，《國會應用AI指引》之於國會，如同「AI基本法」之於國家，能清楚展現對新興科技的態度與方向，期盼未來能借鑑國際經驗，推動立法院更透明、更有效率，也能讓人民更快、更清楚地掌握國會的資訊。

指引的共同作者、WFD專家Franklin De Vrieze提醒，如果國會忽視AI議題，將加大科技發展與監管之間的落差，包含歐洲議會、加拿大、巴西、荷蘭、愛沙尼亞等國會已正式引入AI，無論是在草擬法案、語音轉錄、公眾參與或議程協助等領域，AI皆展現潛力，然而也更需確保相關規範先行。

指引共同作者、POPVOX基金會執行長Marci Harris則展示了數個可以運用在國會的工具，包含能向大眾解釋國會議事規則的機器人，與協助國會新進員工了解國會運作的機器人。但Marci Harris也提醒，立法者並非是去向AI要答案，而是將AI視為「非常積極的實習生」，請他提供答案的選項，再檢查並選擇出最合適的回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法