藍委推總統二輪決選制 修憲、修法雙軌並進

國民黨立委葉元之（左起）、羅智強、翁曉玲與吳宗憲今舉行「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。（記者陳志曲攝）

2025/09/17 12:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強、吳宗憲、翁曉玲、葉元之今天共同宣佈將推動「總統二輪決選制」，採雙軌並進的方式，提出「中華民國憲法」增修條文與「總統副總統選舉罷免法」修正草案，確保總統能獲過半數民意支持，解決少數總統帶來的困境。

羅智強表示，2024年總統大選，賴清德僅以40%的得票率當選，而民進黨也未在國會取得多數席次，成為了「雙少數總統」，這樣的「少數總統」嚴重缺乏穩固的民意基礎，更加劇了如今朝野對立的窘境。

羅智強提到，中華民國總統在憲法上權力非常大，應該有相應的民意支撐，讓施政不再互相對立；而一個民主總統的名言居然是民主不是表決多數贏就可以，如此極端與荒謬的行徑，根本原因就是不服輸，制度上要解決這個困境，就要改成二輪決選制。

羅智強強調，目前的選制，選民投票常採取「策略性投票」，無法反映選民真正的喜好，執政黨只要盡力分化在野黨就能贏，也讓選風非常負面。雖然學理上有修憲派與修法派，如今提出兩路並進，不再糾結技術問題，不讓選舉變成爾虞我詐的棄保遊戲，拒絕反民主的少數總統。

翁曉玲指出，全世界約40個總統直選國家中，七成以上的國家都採取二輪決選制，台灣應該比照多數民主國家的選舉制度修正「總統副總統選舉罷免法」，即便不修憲，也能參考憲法精神與解釋，在「總統副總統選舉罷免法」中來明定選制。

吳宗憲則認為，總統選舉採絕對多數才是世界民主國家的主流，因為可以增加民主正當性和政治穩定性。少數總統像賴清德，就很容易為了鞏固基本盤，只想向少數民意負責，漠視在野多數人的權益，增加社會分裂對立，「賴總統是專任的黨主席，兼任的國家總統」，總統配合黨主席的運作。

葉元之也稱，總統有至高無上的權力，但卻有權無責，幾乎沒有制衡力量，不需要到立法院備詢，卻是實際做決策的人。現在的選制容易讓候選人走極端路線，未來改制後，為了得到多數選民支持，總統才會聽取多數民意，成為全民總統。

