林佳龍：台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建 籲國人學習保衛家園決心

外交部長林佳龍近日接受外媒訪問表示，台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建，呼籲台灣人民向烏克蘭學習，具備保衛家園的決心及能力。（資料照）

2025/09/17 12:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕俄羅斯無人機本月9日曾入侵波蘭領空，外交部長林佳龍近日接受外媒訪問表示，此事凸顯俄羅斯野心不會止步於烏克蘭，而台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建，呼籲台灣人民向烏克蘭學習，具備保衛家園的決心及能力。

林佳龍近期接受美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）與波蘭《選舉日報》（Gazeta Wyborcza）專訪，談及俄羅斯派遣10多架無人機入侵波蘭領空，部分被波蘭擊落一事。

林佳龍表示，波蘭的防禦系統發揮了效果，此事件顯示以相對低成本、新技術生產的無人機可造成巨大破壞，他也強調，俄羅斯侵犯波蘭邊境彰顯其渴望恢復前蘇聯榮光的企圖，「俄羅斯的野心不會止步於烏克蘭，正因如此，才會有這麼多歐洲國家挺身支持烏克蘭對抗俄羅斯」。

林佳龍表示，自俄羅斯入侵以來，儘管台灣與烏克蘭地理距離遙遠且無邦交關係，但台灣感受到與烏克蘭的命運緊密相連，並提供烏克蘭人道援助與財務支持。

林佳龍說，台灣人民應該向烏克蘭人民學習，必須具備決心，也要有能力保衛自己的家園與同胞，台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建，也持續在技術和人道領域提供援助。

林佳龍指出，台灣提供烏克蘭援助的行為引起了俄羅斯與中國的不滿，其中中國自戰爭爆發以來持續支持俄羅斯，並提供受歐盟制裁的軍工零件，以及可同時用於軍事工業及民用經濟的「雙重用途」物資，他認為，俄羅斯以「烏克蘭欲加入北約」作為侵略藉口，正與中國以「台灣追求獨立」為理由對台灣進行言論攻擊與軍事恐嚇如出一轍，皆凸顯威權勢力擴張的野心。

