    首頁　>　政治

    證實哥哥張榮味邀國民黨本土派聚會挺郝龍斌選黨主席 張麗善表態了

    張麗善受訪。（記者李文德攝）

    2025/09/17 12:54

    〔記者李文德／雲林報導〕中國國民黨主席選舉15日開始領表，雲林縣長張麗善今（17）日證實，哥哥前雲林縣長張榮味與新北市議長蔣根煌等國民黨本土派昨天邀請前台北市長、國民黨前副主席郝龍斌聚會，並決議力挺其參選黨主席。張麗善表示，樂觀其成，她也會全力支持郝龍斌參選。

    張麗善表示，郝龍斌參選國民黨主席，她覺得是眾望所歸，郝龍斌對國民黨非常熱衷且向心力非常強，願意為大家服務，這是一個難得的機會，大家眾志成城力挺郝龍斌參選黨主席，很多黨員都寄予厚望，希望他能帶領國民黨重返執政。

    至於新任黨主席的期望，張麗善說，國民黨在朱立倫主席奠定基礎下，不只是在15縣市的縣市長選舉贏得勝選，甚至後續立委選舉贏得多數席次，也栽培很多的不分區立委，甚至在726、823罷免案，都順利保住黨籍立委，希望國民黨能繼續保持向心力以及戰鬥力。

    張麗善表示，郝龍斌經歷非常豐富，足以帶領國民黨往下一個勝利的階段來努力，期待國民黨站在全台灣2300萬人的立場跟福祉全力以赴，朝民生、經濟、健康福祉等議題努力，立院黨團也能擬定相關的民生政策，相信一定會贏得民心。期待黨部與立法院黨團能夠同心協力、立場一致，創造更好佳績。

