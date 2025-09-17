為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    稱中捷藍線補助被「狠砍96％」 盧秀燕：眼淚都快流下來

    台中市長盧秀燕表示，中捷藍線狠坎96%補助，我們眼淚都快要流下來。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕表示，中捷藍線狠坎96%補助，我們眼淚都快要流下來。（記者廖耀東攝）

    2025/09/17 12:21

    〔記者黃旭磊／台中報導〕藍白強行修訂的新版「財劃法」上路後爭議不斷，台中市長盧秀燕今天（17日）上午在大肚區日晷公園主持剪綵時，再度把矛頭指向中央，怒批違背台中捷運藍線開工時承諾；盧秀燕說：「早就雙方講好了，當初核定藍線開工時，早就有比例分配，明年應該至少要先拿到42億元，可是中央核定下來只有1.68億元，只有4%，有96%被砍掉。」

    盧秀燕表示，「看到北、高捷運一條一條蓋，我們眼淚都快要流下來」，「北、高捷運那麼多條，政府投資那麽多，中部才第二條把預算幾乎砍光，不給支持，對中部地區、台中市民太不公平」，台中1年繳稅2500億元給中央，各種預算分回來不到1000億元。

    盧秀燕指稱，當初核定中捷藍線開工時早就有比例分配，明年應該至少要先拿到42億元，可是中央核定下來只有1.68億元，「只有4%，只給我們4%，有96%被砍掉，幾乎讓中捷藍線會蓋不下去，我覺得稍微太離譜了一點」，「（補助）全國捷運比例最小的」，「中部人、台中人需要捷運，請給我們按照當初講好的預算給補助」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播