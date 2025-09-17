稱中捷藍線補助被「狠砍96％」 盧秀燕：眼淚都快流下來

台中市長盧秀燕表示，中捷藍線狠坎96%補助，我們眼淚都快要流下來。（記者廖耀東攝）

2025/09/17 12:21

〔記者黃旭磊／台中報導〕藍白強行修訂的新版「財劃法」上路後爭議不斷，台中市長盧秀燕今天（17日）上午在大肚區日晷公園主持剪綵時，再度把矛頭指向中央，怒批違背台中捷運藍線開工時承諾；盧秀燕說：「早就雙方講好了，當初核定藍線開工時，早就有比例分配，明年應該至少要先拿到42億元，可是中央核定下來只有1.68億元，只有4%，有96%被砍掉。」

盧秀燕表示，「看到北、高捷運一條一條蓋，我們眼淚都快要流下來」，「北、高捷運那麼多條，政府投資那麽多，中部才第二條把預算幾乎砍光，不給支持，對中部地區、台中市民太不公平」，台中1年繳稅2500億元給中央，各種預算分回來不到1000億元。

盧秀燕指稱，當初核定中捷藍線開工時早就有比例分配，明年應該至少要先拿到42億元，可是中央核定下來只有1.68億元，「只有4%，只給我們4%，有96%被砍掉，幾乎讓中捷藍線會蓋不下去，我覺得稍微太離譜了一點」，「（補助）全國捷運比例最小的」，「中部人、台中人需要捷運，請給我們按照當初講好的預算給補助」。

