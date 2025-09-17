台灣基進指北部8成防空避難點有3大缺失 籲全民一同體檢

台灣基進今天在台灣獨立建國聯盟召開「急難來臨時，往哪跑？防空避難所清查計劃」記者會。（記者李文馨攝）

2025/09/17 12:14

〔記者李文馨／台北報導〕本週日（21日）是國家防災日，台灣基進秘書長吳欣岱今天召開記者會指出，過去1個月，台灣基進志工清查北部超過200個以上的防空避難場所，結果僅有2成符合要求，多數防空避難點有三大缺失，包含地圖標示不清、標誌髒污破損、入口的管控不佳，並公布「台灣基進防空避難所清查計畫」邀集全民一同清查住家附近的避難所。

台灣基進今天在台灣獨立建國聯盟召開「急難來臨時，往哪跑？防空避難所清查計劃」記者會。

吳欣岱說明，內政部警政署公布的防空避難設施超過10.5萬處，但實際位置和地圖標示間有不小的差距，差距最大的甚至達300公尺以上。此外，實際走訪也會發現，很多標誌多數僅是一張白紙，基層必須耗時費力的更新，且多數避難點是地下室，若遇到緊急狀況，保全是否可以24小時即時開門，讓民眾即時避難。

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院共同創辦人何澄輝說，借鏡國外經驗，若要提升相關韌性，防空避難設施不單單只是一個空間，當大量民眾聚集在地下空間時，通風會是個問題，過程中可能還需要基礎設施，例如飲水，這些部分目前都還未看到。

台灣基進台南黨部主委吳依潔指出，實務上，避難設施較多重點在書面建檔或抽查，缺乏管理和使用上的宣導，只有民眾檢舉內容涉及違反建築法時，才會有警察來處理。她認為，地方政府可以先制定相關的行政命令，交由大樓管理單位執行，解決通行問題、平日整備和定期檢查等。

究心公益科技創辦人莊國煜則創置了「社區防災究平安」Line社群，讓民眾可即時回報防空避難點的資料，該表單除了有自動定位功能，且可拍照佐證內部採光等狀況。吳欣岱補充，這個防空避難場所清查計畫的目標，是希望建構一個更實用的公民地圖，且由下而上喚醒防衛意識。

