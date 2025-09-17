中共九三閱兵搬磚砸腳！ 黃創夏：反而激起各國的危機意識

名嘴黃創夏表示，威權專政的政權永遠沒有搞清楚一件事：耀武揚威頂多只是大內宣的興奮劑，對外反而激起各國的危機意識，加速針對這個國家威脅的全面部署。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前舉辦九三大閱兵，激起許多小粉紅的愛國心。對此，名嘴黃創夏表示，威權專政的政權永遠沒有搞清楚一件事：耀武揚威頂多只是大內宣的興奮劑，對外反而激起各國的危機意識，加速針對這個國家威脅的全面部署。在此同時美軍和日本大規模軍演，英國和美國艦隊通過台海，加上AIT的明確表態，目的只有一個：正告中南海，中國聲索台灣是毫無根據，解放軍要是蠢動，各國就會視為是侵略行為，強勢介入和干預也是必然的發展！

黃創夏在臉書PO文表示，威權專政的政權永遠沒有搞清楚一件事：耀武揚威頂多只是大內宣的興奮劑，對外反而激起各國的危機意識，加速針對這個國家威脅的全面部署，上一個世紀的前蘇聯就是最好的例子，前蘇聯搞了一場「八一軍演」，動用五十萬大軍、15萬輛坦克和裝甲車、3000架戰機和數百輛戰艦，以及試射數十枚各種款式的洲際彈道飛彈。

黃創夏分析，那個時候的前蘇聯內部經濟已經困難重重，所以前蘇聯向歐美列前展示自己的「鋼鐵洪流」以及「紅色暴風雨」，耀武揚威號稱只要5天就可以攻下法國的巴黎，軍容壯盛讓全世界都為之膽寒‧，於是美國認定必須把蘇聯視為國家戰略安全的頭號大敵，在經濟上針對前蘇聯猛下重手，還演出了一場世紀大戲「星戰計畫」把蘇聯徹底拖垮，前蘇聯不到十年就徹底瓦解，從一等強權淪落到如今「二等國家」，變成是站在習近平旁邊助威的啦啦隊！

黃創夏指出，這樣的畫面也正是中國最近的「93大閱兵」的寫照，根本沒有實質抗戰的中國解放軍莫名其妙搞了一場紀念「抗日80年」的大閱兵，說穿了就是要透過一個「虛構的抗日敘事」，剽竊《開羅宣言》的話語權，然後想要在國際上創造出可以對台灣「主權聲索」的假象，為有朝一日入侵台灣找到自欺欺人的理由。

黃創夏續指，看透了中國的妄想狂徒，AIT首次正式搬出「開羅宣言」並非國際條約的地位，且「開羅宣言」也沒有涉及正式界定台灣的「國際政治地位」，然後美國國務院背書同樣的觀點，誠如卜睿哲所言，這樣的觀點是美國一貫的見解，但從未如此「具體而直接」的清晰描述，從「戰略模糊」到「戰略清晰」，美國為什麼要如此具體表態？

黃創夏補充，說穿了還是中國自己應搞和解放軍無關的抗日敘事鬼故事自己招惹的，美國已經在國務院網站上正式宣告「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的歷史具體事實，狠狠打了中國之「自古以來，台灣是中國一部分」的臉，中國並沒有因此有所節制，繼續在國際上扭曲《聯合國2758號決議文》宣稱中國自行曲解和宣稱的「一個中國原則」，近幾年美國正式闡述也找歐美主流國家共同澄清「中國誤用了2758號決議文」。

黃創夏說，處處碰壁的中國計無可施，於是扭曲抗日史實，王毅和習近平開始大事鼓吹「開羅宣言」，還耀武揚威，面對這樣的如同前蘇聯「八一軍演」時的蠻橫，美國當然會視為是中國入侵台灣的意志和企圖越加明顯，釜底抽薪直接公告周知「開羅宣言」並沒有決定台灣的國際主權定位。

黃創夏直言，在此同時美軍和日本大規模軍演，英國和美國艦隊通過台海，加上AIT的明確表態，目的只有一個：正告中南海，中國聲索台灣是毫無根據，解放軍要是蠢動，各國就會視為是侵略行為，強勢介入和干預也是必然的發展！

