國民黨主席選舉 蔡志弘、卓伯源領表

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉領表作業今天（17日）進入第3天，國民黨中評委、前國大代表蔡志弘及前彰化縣長卓伯源上午都到中央黨部領表，並繳交20萬元領表登記費，先後成為完成領表程序的第4位與第5位黨主席參選人。

卓伯源受訪時表示，他一貫主張藍白合，所以當選黨主席後，他會同步促進藍白合，先拜訪民眾黨主席，與白營取得共識後，再拜訪民進黨主席，與民進黨達成共識與諒解後，就會帶著台灣的最新民意前往中國大陸邀請中國國家主席習近平來台訪問，賴清德總統曾經提過，想與習近平坐下來喝咖啡，在野黨可以發揮在野力量，邀請習近平來台灣，大家一起喝咖啡，相信台灣的民意會非常歡迎兩岸走向和平、共存共榮的道路。

卓伯源還說，賴清德也提過，兩岸就是大公司併小公司，在野黨應該發揮監督力量，避免賴清德成為賣台集團的一份子，讓中華民國、台灣有主權尊嚴，讓人民權益得到確保。

對於媒體詢問，如果未來前民眾黨主席柯文哲要參選總統，如何進行協調？卓伯源表示，他與台中市長盧秀燕、柯文哲過去都有很好的交情，這也是他擔任黨主席可以促成藍白合的基礎，加上他有豐富的行政院經驗與領導統御、整合能力，目前盧秀燕是國民黨的太陽、最強母雞，未來國民黨會透過公平合理的公正機制，推出最強候選人後，再與白營進行整合，完成政黨輪替。

蔡志弘受訪指出，所以參與這次黨主席選舉，是因為目前兩岸危機嚴重，過去他在處理兩岸危機方面很有經驗，如果當選黨主席，他會在政府法令與兩岸人民關係條例下推動「蔡習會」，同時目前關稅與匯率問題影響台灣經濟，自己長年在企業界服務，過去還在美國大學任教，見過許多美方高層CEO，對於處理台美經貿問題很有信心。

蔡強調，在擔任國民黨大會黨團書記長期間還參與過很多次修憲協商，總能化解歧見，最後保衛了中華民國憲法，期盼這次的選舉是一場公平、公正、公開，尊重黨員自由意志的選舉，讓國民黨再次偉大。

對於媒體提及競爭對手民調領先，前國民黨副主席郝龍斌也將領表參選，蔡志弘表示，民調就像月亮，初一、十五不一樣，民調他尊重，但仍會依照自己設計好的行程，堅定爭取黨員認同，他並提及未來強化國民黨基層，要從年輕化以及成立特種黨部著手，以強化基層組織。

