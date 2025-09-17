徐國勇稱沒有台灣光復節 王鴻薇酸：以為自己還是政論主持人

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/09/17 11:45

〔記者劉宛琳／台北報導〕「台灣光復節」今年恢復為國定假日，不過昨天民進黨祕書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」。對此，國民黨立委王鴻薇表示，徐國勇擔任民進黨秘書長後，以為自己還是政論節目的主持人，動不動就黑白講，如果沒有台灣光復節，請問賴清德當的是哪一國的總統？難道是日本國指派的台灣領導人嗎？

徐國勇昨天在直播節目表示，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。

王鴻薇表示，徐國勇擔任民進黨秘書長後，以為自己還是政論節目的主持人，動不動就黑白講、隨便講，請問賴清德總統認徐國勇這種扭曲事實、背離歷史的謬論嗎？如果沒有台灣光復節，請問賴清德當的是哪一國的總統？難道是日本國指派的台灣領導人嗎？

王鴻薇表示，在大罷免期間，所有的罷免團體為了高舉抗中反共的大旗，在所有文宣上都遵從蔣中正，現在大罷免結束，徐國勇就要切割，對蔣中正大肆批評，說他是軍閥，這樣對得起這些罷免團體嗎？在大罷免大落賽之後，「你們也換了位子換了腦袋，跟蔣中正當時的反共抗中切割了嗎？」

國民黨立委羅智強說，原來台灣還沒有光復，賴清德現在躲的地方叫做總督府，不是總統府，「所以偉大的賴清德總督，徐國勇是你的官房行走嗎？總督府的官房行走嗎？」徐國勇就是一個賴清德的打手。

羅智強強調，台灣的主權是屬於中華民國，這不僅是國際歷史的事實，也是現在中華民國的中央政府就設在台灣的一個現狀。美國方面提出的台灣地位未定論，這一點他表示強烈的反對，同樣的賴總統跟徐國勇一搭一唱說台灣沒有光復，那現在要不要把總統府上面的牌匾改掉，改成總督府，因為沒有光復嘛，所以總統府不存在，你當的不是總統是總督，是這樣嗎，那要把台灣的稅捐上繳給賴清德所謂的殖民母國日本嗎？莫名其妙的一個民進黨秘書長。

羅智強批評賴清德喪失國格、有辱國體，拿著中華民國官員薪水的賴清德總統，縱容自己的秘書長說出這一種貶抑中華民國國格的話，這就是少數總統會出現的瘋狂行為，這就是最佳的明證。

