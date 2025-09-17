為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    基隆僅剩一座蔣介石銅像在台船廠區 存廢引討論

    基隆僅存一座蔣介石銅像在台船公司基隆廠內。（記者盧賢秀攝）

    基隆僅存一座蔣介石銅像在台船公司基隆廠內。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/17 11:51

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市學校或公共場所象徵權威時代的蔣介石銅像大部分已移置，目前僅剩1件在台灣國際造船公司（簡稱台船）基隆廠內；對此台船表示，目前沒有移置計畫。

    基隆市舊火車站前圓環、中正公園、文化中心及部分學校裡，過去都設置有蔣介石的銅像，曾引起部分人士以激烈手段包括潑漆等方式要求拆除象徵威權時代的銅像，市府與相關單位分別利用國門廣場改建或校舍整建等機會移置銅像。

    據內政部統計，基隆市2023年錄案列管的銅像有11件，至目前只剩1件，就在台船基隆廠行政大樓旁廣場，是1979年所設立，蔣介石銅像身穿黑色長袍手持拐杖，基座正面還留有「永懷領袖」4個大字，有部分已經鏽蝕，但有員工認為，早年員工在還要在這處升旗，銅像已設立數十年，沒有必要刻意拆除。

    至於校園部分，基隆市教育處2018年列管有9校，去年七堵國小銅像移置後已全數「處理完畢」，碇內國小原本在廣場中央矗立了1座蔣介石半身銅像，3年前因風雨走廊施工，整平活動場域時，將銅像與1座老舊大象的溜滑梯移到廣場角落，沒有刻任何文字。

    碇內國小校長黃正昆說，權威時代是民主化的一段過程，可以當成歷史教材，學生了解戰爭是殘酷的，識認民主的可貴，讓教育回歸教育。

    民進黨基隆市議員張之豪認為，現在已是民主時代，對於紀念所謂領袖、偉人的行為應回歸到個人或團體，公共場所沒有必要設置。

    國民黨基隆市議員韓世昱表示，蔣中正是已故的偉大領袖之一，也是中華民國在台灣歷史重要一段，評價如何應給予尊重，若因地方發展需要而移置，也可與當地居民一同討論。

    基隆碇內國小整建風雨球場、整場活動場域時將蔣中正銅像移至廣場角落。（記者盧賢秀攝）

    基隆碇內國小整建風雨球場、整場活動場域時將蔣中正銅像移至廣場角落。（記者盧賢秀攝）

