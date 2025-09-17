柯文哲稱「侵占自己的錢幹嘛？」 李忠憲：把捐款變私產是邪教預演

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/09/17 13:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲的政治獻金案，柯文哲昨日（16日）出庭時聲稱，「KP SHOW」77萬元收入是在選舉賸餘款中，反問「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎」？對此，成功大學教授李忠憲表示，這樣的說辭往往不是小玩笑，而是通往更大災難的警訊。當語言遊戲把捐款變成私產，當信徒被鼓動到失控，這已經不只是政治笑話，而是邪教預演。

李忠憲在臉書PO文表示，邪教證明：「捐給我的錢就是我的錢」柯文哲昨日在北院表示捐給他的錢，他就是所有權人「我侵占我的錢幹嘛？」這句話聽起來荒謬，卻不是史無前例，在歷史上，許多邪教領袖都曾用類似的邏輯，把信徒的捐款、奉獻，甚至全部家產，視為自己的私有財，並且毫不覺得有問題。

請繼續往下閱讀...

李忠憲分析，語言的魔術：公共與私人的消失，在正常社會裡，捐款屬於「公共性質」，有監督機制。但邪教式的語言操作，往往會消解這種界線。當領袖說「捐給教會就是捐給我」、「我的就是你的，你的也是我的」，一切就被包裝成「自然的真理」，在這樣的話術下，侵占行為反而被描繪成「不存在的問題」，柯文哲的說法，正好踩在這條線上。他把社會對政治捐款的質疑，轉換成「私人財產的不可侵犯」。結果就是：公共責任被抹去，只有個人權利被強調。這是一種典型的權力語言遊戲。

李忠憲舉出，人民聖殿教的吉姆·瓊斯（Jim Jones）在1970年代要求信徒上繳財產，並說這些財產「早就是屬於上帝，也就是屬於我」。當信徒開始懷疑時，他一句話就能抹平所有質疑。最後，瓊斯鎮在盲目信仰下走向集體自殺的悲劇，大衛教派（David Koresh）考雷什要求信徒「交出資產，換取靈魂救贖」，並宣稱「教主就是契約本身」，所以不存在誰佔了誰的問題，這種信念最終導致德州韋科慘案。

李忠憲指出，這些邪教領袖的常見話術，往往有以下三步：1. 抹消界線：公共＝私人，教會＝教主，捐款＝貢獻給個人。2. 轉移責任：任何質疑都是對「信仰」、「神」或「大義」的不敬。3. 反向合理化：既然一切都是我的，就沒有「侵占」可言，這樣的邪教邏輯套用在柯文哲口中，就變成了「捐款就是我的錢」，聽起來甚至還帶點理直氣壯。捐款一旦進了口袋，就從公共財變成私房錢，這邏輯比變魔術還快。

李忠憲續指，當政治人物借用邪教式的語言邏輯，社會就應該提高警覺。因為這不只是「口誤」或「幽默」，而是權力對公共責任的消解。一旦公共財被視為私人財，監督就失效，責任就被抹除，剩下的只有無窮的權力任性，這樣的說辭往往不是小玩笑，而是通往更大災難的警訊。當語言遊戲把捐款變成私產，當信徒被鼓動到失控，這已經不只是政治笑話，而是邪教預演。歷史上的邪教式大災難，往往就是從一句荒謬卻被信徒奉為真理的話開始的。

李忠憲直言，在柯美蘭表示不要再出來干擾柯文哲官司的呼籲之後，小草的反應已經失控，在一切都還來得及之前，尚未有大災害，利用小草的這些政客請放手吧！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法