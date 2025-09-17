馬頭山廢棄物超標！陳昭姿籲環境部修訂「廢棄物清理法」

監督施政聯盟舉行「馬頭山廢棄物銅含量四萬多，卻遭認定一般事廢？」記者會，痛批地方政府執法不力，內政部推動的國土變異點查報失靈。（記者陳志曲攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕監督施政聯盟今偕同民眾黨立委陳昭姿召開記者會揭露，高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄物，多項重金屬超標，尤其銅含量比土壤管制標準高出百倍，並有高濃度的鋅、砷、鎘。陳昭姿呼籲，環境部儘速將加重刑責罰則及管理的「廢棄物清理法」修法草案報行政院核定，且於本會期送立法院審議，早日透過嚴刑峻罰來遏止濫倒不法再發生。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，各縣市盜採砂石變賣再回填廢棄物的情況非常嚴重，如郭再欽於台南學甲農地及工業區土地挖土石再回填超過58萬噸爐碴，獲利數10億，這些不當盜採土石回填廢棄物情形日益嚴重，南部縣市更是。

陳椒華續指，據內政部91年至114年統計，查報之違規變異點總件數為54282件，違規最多的縣市依序為屏東縣（8011件）、台南市（6504件）、彰化縣（5496件）、高雄市（5486件）、桃園市（4600件）、雲林縣（4429件）、台中市（3936件）、嘉義縣（3724件），其餘縣市在3000件以下，除了違規多，每月新增很多，顯然地方政府的變異點查緝出了問題。

陳椒華認為，要解決濫倒問題，地方政府除了落實國土變異點查緝，立法院應速修法且應加重刑責，才可能有遏阻效果。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，馬頭山於今年2月間遭非法傾倒廢棄物，經檢警追查，行為人於8月26日遭檢方起訴。然而該批廢棄物遭高雄市環保局認定為「一般事業廢棄物」，但日前經台南社大再次檢測，證實含有多種高濃度重金屬，恐污染環境與衝擊生態。

黃惠敏提出四大訴求，包含一、政府追查污染源頭，揪出非法傾倒主使者，嚴懲到底；二、立即啟動緊急防護措施，避免污染進一步擴散至農地與水源，並儘速清除；三、政府須正視環境正義，保障居民與下一代的生存權；四、建立公開透明的監測機制，讓人民掌握真相，而非被動承受毒害。

民眾黨立委陳昭姿呼籲，內政部應要求地方政府落實國土變異點查報工作，勿再後知後覺，更不能再縱容美濃大峽谷事件一再發生，環境部應於本會期將延宕多年的廢棄物清理法修正案送進立法院！

馬頭山生態保育區遭不法集團掩埋2804噸廢棄物。（馬頭山自然人文協會提供）

