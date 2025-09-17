7位大法官懸缺近1年 民團籲憲法法庭主動化解憲政僵局

民間監督司法院大法官人選聯盟舉行「大法官卡關僵局未解，憲政體制恐陷無限期停擺」記者會，呼籲立法院理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。（記者陳志曲攝）

2025/09/17 11:40

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院藍白立委聯手促成「憲法訴訟法」修法，提高違憲審查門檻，而大法官人選懸缺7人已近1年，2波審查也全遭國會否決。對此，民間監督司法院大法官人選聯盟今舉行記者會，提出3點呼籲，包括憲法法庭應盡速就「憲訴法」一案進行審理，以化解憲政僵局；總統應擴大審薦過程的透明與參與，爭取更多的社會支持；立法院應理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。

民間監督司法院大法官人選聯盟副召集人、民間司法改革基金會副執行長李明洳表示，憲訴法修正案從今年1月25日生效至今，憲法法庭已癱瘓235天。但憲法法庭有不間斷行使職權的原則，前2波審查最終結果所有人選全被封殺，在野聯盟不管這個人選好不好，只要憲法法庭一天不運作，行政權、立法權就不會受到憲法法庭制衡，這對在野聯盟似乎是好的，非常有誘因、動機做出封殺。

李明洳指出，聯盟思考如何化解憲政僵局，認為在別無選擇下，只有憲法法庭可以扛起這個責任，回應僵局去審理「憲訴法」這一案，才能重新發揮權力分立的監督、制衡功能，否則憲法法庭恐停擺3年，對於人民的權益，目前等待審理的案件只能繼續等待，呼籲憲法法庭不要再沈默下去。

婦女新知基金會監事林實芳說，目前大法官因憲訴法施行，至今無法做出任何實體解釋，但在114年憲裁字第73號，包括大法官陳忠五提出、謝銘洋及游伯祥加入的協同意見書中，很清楚指出，要解決目前狀況，憲法法庭必須負起責任，針對憲訴法做出違憲解釋。

林實芳提及陳忠五於文中解釋，國家大法官基於憲法執行職權，有權審查檢視國家所有法律到底有無符合憲法精神，當今天憲訴法修法結果，造成人民憲法訴訟權益實質影響、無法救濟，嚴重違反憲法規定，大法官有權針對憲訴法做出違憲的實體裁決，唯有如此，憲政僵局才能獲得解套，呼籲所有大法官解決問題。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧指出，憲法法庭的獨立性和良好運作，是衡量民主國家能否保障人權的重要指標。人權團體萬萬不能接受攸關人民基本權利和自由保障的最後一道防線，竟因有問題的提名過程及政黨算計而潰不成軍。為解決憲政危機，要求總統應改革審鑑機制，擴大社會參與，重建公眾信任。

最後，聯盟也呼籲立法院應理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。

