揚名世界的喜事卻被「紅布條」扭曲焦點 周軒：對淡江大橋工程團隊來說相當遺憾

夕陽恰落「淡江大橋」主橋塔之間，勾勒出「新國門」的壯麗景觀。（資料照）

2025/09/17 11:50

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕橫跨淡水河口、連結淡水與八里的台灣新地標「淡江大橋」，昨日上午舉行合龍典禮，政治工作者周軒表示，本來應該是台灣揚名世界的喜事，卻被一個紅布條整個扭曲焦點，昨天當企業家表達自己的看法，卻有人試圖用政治帶風向扣帽子，特別還是同一個背景出身的議員、媒體，不去表揚台灣的工程技術表現，反而去對一面布條指指點點，這對整個淡江大橋工程團隊來說，只能說相當遺憾。

周軒在臉書PO文表示，昨天淡江大橋合龍本來應該是台灣揚名世界的喜事，卻被一個紅布條整個扭曲焦點，工信工程完成了如此不可思議的工程，七次流標，終於最後潘俊榮總裁力排眾議，接下名建築師札哈哈蒂的遺志，讓淡水河口的夕照從此和雲門的舞相輝映，日後世人說到台灣，不會只知道台積電，還會知道台灣的土木工程團隊，是可以蓋出曠世鉅作的團隊，是可以在淡水河口這樣高難度的施工環境作業的團隊，是可以跟德國、日本等先進大國技術合作的團隊。

請繼續往下閱讀...

周軒指出，其實潘俊榮總裁，在今年年初，以工總理事長的身分，率領工總來拜會民進黨黨團，不為什麼，就是為了今年的總預算來請命，「企業界希望國家不能空轉，這對企業、台灣經濟才有正面幫助！」大家都知道潘總的國民黨背景，但是在公共利益之前，潘總是沒有黨派之分的。

周軒續指，就像昨天在淡江大橋現場，潘總自己說：「淡江大橋曾流標7次，若不是因為賴總統在行政院長任內堅持力挺，工程團隊的全力以赴，也不可能有合龍儀式，明年也不可能順利通車，因為大家都會放棄，就因為總統沒有放棄，工信工程與工程團隊才能堅持到現在，這樣的總統，我們能不力挺，感謝嗎？」

周軒直言，台灣人常常認為政府需要企業家來治國，經濟才會好，行政效率才會高，但是，當企業家表達自己的看法，卻有人試圖用政治帶風向扣帽子，特別還是同一個背景出身的議員、媒體，不去表揚台灣的工程技術表現，反而去對一面布條指指點點，這對整個淡江大橋工程團隊來說，只能說相當遺憾。

