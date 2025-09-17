張亞中：當選國民黨主席將重啟國共對話 完成「國共和平備忘錄」

國民黨主席參選人張亞中今天舉行勝選方程式記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉在即，已領表的參選人張亞中預計19日赴國民黨中央登記。他今日舉行「勝利方程式 重大政策宣示」記者會表示，他的勝利方程式就是「改變、和平、贏」，若當選國民黨主席，將立刻重啟國共論壇展開政治對話，完成「國共和平備忘錄」；其次，拒絕高額的軍費支出，不只是備戰才能避戰，更要對話才能避戰；第三，基於民族大義，台灣絕對不做中華民族振興的絆腳石。

提勝利方程式 「改變、和平、贏」

張亞中指出，「改變、和平、贏」中的改變，是國民黨要做徹底的變革，重新找回靈魂、理念，建立制度、確定方向，成為有格局、強大且受人尊敬的政黨；和平是國民黨要有能力去為兩岸和平奠定基礎，創造契機；而要做到改變及和平，才能贏得2026、2028選舉，而且不只是國民黨的贏，是全台灣人的贏。

張亞中表示，若當選國民黨主席，將立刻重啟國共論壇展開政治對話，承諾2027年國民黨總統候選人產生前，完成「國共和平備忘錄」，並經過黨員同意後，成為國民黨的兩岸立場，如果國民黨在2028年執政，這個和平備忘錄，就是兩岸和平協議的基礎。

張亞中認為，美國一直要台灣買軍購，是為了滿足美國軍火商的利益，不只是備戰才能避戰，更要對話才能避戰，軍備不能止戰，和平才能止戰，會節省軍費支出，投入到民生經濟建設上，把台灣定位成非戰和平區。

張亞中說，兩岸關係的定位要堅持彼此的合作，共同為民族努力，雖然彼此之間還有些矛盾，但是基於民族大義，台灣絕對不做中華民族振興的絆腳石。

改革黨主席任期 與總統同步

另外，張亞中指出，他會改革黨主席的任期，總統當選後必然兼任黨主席，如果總統不想兼任，未來的黨主席由總統指派專人接任。例如，他當選黨主席以後，任期會縮短至2028年5月19日，2028年1月初總統選舉，若國民黨獲勝，520之後總統必然兼任黨主席或指派專人；若國民黨再度不幸敗北，那選舉的第二天就啟動新任黨主席的改選，會在519產生、520就任，從此以後黨主席的任期與總統同步，可以避免掉非常多的問題及亂象。

張亞中表示，將推動總統選舉改為兩輪制，現在很多問題都是來自相對多數決，改為兩輪制以後，藍白合等很多問題迎刃而解，希望作為下個會期在立院通過的重要法案，確保未來當選的總統具有更多民意的正當性，讓他成為有一半以上民意支持的總統，治理的正當性更完整。

