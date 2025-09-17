徐國勇：沒有台灣光復節 蔣介石是代表同盟國接收台灣

民進黨秘書長徐國勇昨在直播節目指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。（圖擷取自民進黨YouTube）

〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨人士以「中美共同防禦條約」批評美國在台協會（AIT）「台灣地位未定論」，民進黨秘書長徐國勇昨說明，當時的「中美共同防禦條約」是為了防止共產黨擴張所簽訂的「軍事同盟」，無涉領土主權歸屬，並提及當時同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。

徐國勇昨在民進黨《午青LIVE》直播表示，蔣介石在1949年來到台灣前就辭去總統，由李宗仁接任，因此他早就不是中華民國總統，但是他有軍隊，不是國家領導人卻有軍隊，講不好聽就叫「軍閥」。

徐國勇指出，1945年麥克阿瑟是盟軍亞洲地區統帥，是中國戰區五星上將蔣介石的上司，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？沒有」

徐國勇表示，因此，當1945年蔣介石代表同盟國接收台灣，日本拋棄台灣時，台灣主權未定，就這麼簡單。那時台灣人是哪國人？那時台灣人民都是日本人，那怎麼辦？所以才會有1951年（應為1952年）日本跟在台灣自稱總統的蔣介石簽訂《台北合約》，就是為了解決台灣人國籍問題。

徐國勇進一步指出，韓戰爆發後，美國擔心台灣與東南亞各國被共產黨併吞，開始與各國及地區「實際領導人」簽訂共同防禦條約是「軍事同盟」概念，無涉領土主權歸屬，主要是不讓共產黨侵略台灣，後來台美斷交後就廢除了，這也證明條約無涉台灣主權。

