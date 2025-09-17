從館長訪中後看中國對台工作一連串誤判 范世平：真是讓人笑掉大牙

政治評論員范世平。（資料照）

2025/09/17 11:40

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢先前去中國訪問，回來後自曝，這兩次高調中國行「賠了400萬元」。對此，名嘴范世平分析從館長訪中後看中國對台工作的一連串誤判。

范世平在臉書PO文表示，雖然這事發生有點久了，但他還是有興趣分析一下。台灣的網紅館長在8月12日前往中國深圳訪問，是他繼6月10日前往上海與7月27日訪問澳門後的第三次訪中。過程中他大力「捧中」的言行就無需贅述，他在8月18日在澳門橫琴開直播，訪問現任第14屆中國全國政協常務委員、全國工商聯副主席（屬正部級幹部）與永同昌集團董事局主席的張宗真。

范世平指出，張宗真是中國人，後來去澳門經商，人脈頗佳，他見到館長大讚「台灣有館長你這樣的中流砥柱，我們看到兩岸的希望！」，同時猛誇港澳「一國兩制」政策的好處。顯示館長受到中國高層的肯定，他半個月內兩次赴澳門，看來此次赴深圳應與中央駐澳門聯絡辦公室（中聯辦）有關，因為澳門特區政府不會管台灣的事。

范世平續指，很多人認為中聯辦是歸「港澳辦」（中共中央港澳工作辦公室）管，也不涉略台灣的事，但別忘了這裡面有個「台灣事務部」，是由國台辦一條鞭的指揮，顯示館長這多次訪中是國台辦主任宋濤的規劃。8月16日中國「央視」第五度報導館長，顯示深獲中央宣傳系統的禮遇。

范世平補充，但館長於8月19日在澳門的最後一天卻在直播中坦言，他不能在中國開通「抖音」、Bilibili 帳號，也不能開公司，因為被中國當做「台什麼的」（由於聲音不清楚，故聽不太懂），被認為是特殊分子，連中國紀念抗戰勝利80週年的「九三閱兵」都不能看，加上他在台灣經營的健身房被抵制，到中國又會花費大筆收入，館長於20日在台灣的直播中又說，「抖音」中很多人說他賺翻了，但這趟深圳與澳門行是他自己掏腰包，還賠了快200萬元，就連去上海也是賠錢。短短8天，他猶如從「三溫暖」中的熱水池跳進冰水池。為何有如此巨大的改變？他說的「台什麼的」，是指「台獨」嗎？事實上他過去的政治立場就是接近獨派，也與民進黨的政治人物互動緊密。

范世平分析，館長說自己是「特殊份子」的意思是什麼？難道是他之前批評習近平與開彭麗媛玩笑？而這些「黑資料」被中國其他涉台部門「掀了底」，所以前往中國發展之路就嘎然而止？我比較意外的是國台辦怎麼對他的「摸底」工作如此粗糙？其實只要問問在北京的台灣記者就會知道。結果讓他此行在佔盡兩岸媒體版面後卻驟然而止，國台辦的「情報蒐集」能力讓人難以理解。

范世平說，果然館長沒出現在「九三閱兵」，但據說之前他的確能去，難道已被中國封殺？國台辦認為他在台灣的網路聲量高，有年輕粉絲支持，因此發現了對台統戰的「新大陸」，結果卻是大跌一跤。國台辦對台灣的誤判又有一例，第十七屆「湘台經貿文化交流合作會」於9月16日在長沙舉行，國台辦副主任潘賢掌說這次的「九三閱兵」，很多台灣同胞說「台獨分子的心都死了」。

范世平直言，真是讓人笑掉大牙，中國閱兵看似軍容壯盛，卻反而凸顯缺乏實戰經驗，美軍到處征戰卻絕不踢正步。潘賢掌大概是聽了參加同一會議的洪秀柱說法；潘還說面對中美關稅戰的打打談談，兩岸應攜手共禦外部風險，共同壯大中華民族經濟。事實上，台商此時對中國是避之唯恐不及，誰會與北京站在一起？，潘作為副主任卻誤判情勢，難怪主任宋濤喜迎館長而功敗垂成，也就不意外了。

