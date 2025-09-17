民進黨備戰2026 邱義仁：原則所有縣市長農曆年前完成提名

選對會共同召集人邱義仁今表示，除了很少數有什麼困難的例外，原則上通通都要在農曆年前，所有縣市首長完成提名或是徵召。（記者陳政宇攝）

2025/09/17 10:55

〔記者陳政宇／台北報導〕備戰2026年地方選舉，民進黨選舉對策委員會今（17）日召開第二次會議。關於布局進度，選對會共同召集人邱義仁表示，除了很少數有什麼困難的例外，原則上通通都要在農曆年前，所有縣市首長完成提名或是徵召。

選對會今天上午將討論徵詢協調小組分工與時程，一旦定案，下午將直接提報中執會通過。外界關注明年農曆年前能否確認各縣市長提名，邱義仁會前受訪表示，選對會的建議是這樣，看今天下午中執會怎麼決定；除了很少數有什麼困難的例外，原則上通通都要在農曆年前，所有縣市首長完成提名或是徵召。至於加快布局是否有助選戰？邱僅笑稱「謝謝喔」。

請繼續往下閱讀...

兼任選對會成員的立委王定宇說明，上次會議有確定基本時程，希望所有縣市首長能在農曆年前完成相關提名，根據這項時程往後推；今天比較重要的是、上次也有討論到，不同選區有不同考量，要劃分責任區，針對執政任期將屆、要改選，或是連任、較艱困的選區，由選對會成員分別認養責任區進行相關協調。

對於提名上何謂「困難」選區？王定宇說，他個人期望是都不要有困難，都能在農曆年前完成提名；至於哪個區域在內部競爭中要做什麼處理，哪個區域比較艱困、要有比較好的尋才計畫，這都要遇到才知道。目前尚未設定哪個選區叫「艱困」，或哪個選區特別困難激烈，一切都按期程走，遇到問題解決就好。

至於，越早確定提名人選是否較有利布局？王定宇表示，越早確定提名就能減低內部分歧與競爭，讓被提名的人可以盡早定位，這都是好事情，但有些事不是要提早就能提早，將一個選區一個選區來盤點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法