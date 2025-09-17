美濃大峽谷案早就查辦? 柯志恩：民眾提供影片6、7月還在挖

美濃大峽谷案鬧得沸沸揚揚。（圖擷自柯志恩臉書）

2025/09/17 10:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美濃大峽谷引發關注，立委柯志恩今（17日）表示，民進黨議員說市府與檢警早在今年1月、4月就嚴查嚴辦，但民眾提供影片，6、7月還看到好幾部怪手正在挖掘農地良土，路旁還有整排砂石車，現場卻未見任何執法單位。

柯志恩說，昨天橋頭地檢署檢察長帶隊到美濃大峽谷案場會勘，遇到一位美濃阿嬤向他「攔路申冤」，控訴不法集團盜挖2年，報警都沒用，這是當地民眾的真實心聲。

請繼續往下閱讀...

新聞曝光後，向柯志恩陳情的民眾，因見到她近日遭綠營民代攻擊，看不下去，提供分別在今年6月、7月拍攝，美濃大峽谷新吉洋段案場內，好幾部怪手正在挖掘農地良土，道路旁還有一整排砂石車等在路邊，準備將土方載運，而現場未見任何執法單位。

柯志恩強調，民進黨議員說美濃大峽谷市府與檢警早在1月、4月就嚴查嚴辦，「但為什麼民眾提供的影片中，到了6、7月份現場怪手還在挖，如果真的有處理，為什麼民眾要向她陳情？」

柯志恩辦公室呼籲綠營的民代側翼，不要再說柯志恩「自盜自演」、「打擊執法人員士氣」，市府和檢調既然已經開始查辦，也請就加緊嚴查，別讓民眾活在長期不法的陰影下。

高雄市經發局說明，針對美濃區新吉洋段1103等6筆地號非法盜採行為，今年3月與6月依土石採取法，已分別裁罰合計300萬元，但因地主與行為人逾期未依規定完成回填整復，案件隨即依區域計畫法移送地檢署偵辦，本案市府共累計裁罰金額達1430萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法