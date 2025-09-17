為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    張亞中批「朱家天下傅家黨」 朱立倫再冷回「大家加油」

    國民黨主席朱立倫今面對黨主席選舉相關問題，依舊淡回「大家加油。」（記者黃政嘉攝）

    2025/09/17 10:39

    〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨主席朱立倫今早參加新北市永和區婦女會義剪活動，面對國民黨主席參選人張亞中昨提到4年來的國民黨就是「朱家天下傅家黨」說法，朱立倫依舊4字淡回「大家加油。」他也拿財劃法批評賴總統，說大罷免過後還在鬥地方政府，若賴總統再不悔悟，以總統角度解決民眾問題，國民黨「萊爾校長紓壓球」一定會賣得更好。

    國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中昨在網路節目「中午來開匯」說4年來的國民黨就是「朱家天下傅家黨」，朱立倫今接受媒體聯訪回應，所有說法在黨主席選舉之前，都是4字回答：「大家加油。」媒體也詢問是否持續勸進朱認為的黨主席參選人？朱立倫同樣回應：「每一位都大家加油。」

    國民黨推出「萊爾校長紓壓球」商品小物，第1波500顆今早賣光，朱立倫表示，這代表民意非常明顯、清楚，因為賴總統沒有從民眾角度出發，大罷免過後還在鬥，鬥地方政府，最近看到財劃法，真的是搖頭，負責任的執政黨，應該是能讓大家穩健地妥善處理問題，中央地方一體的為民眾努力，而不是中央想鬥地方、搶權，因此相信「萊爾校長紓壓球」不但是第1波，還有第2波、3波，非常熱門，最重要也是展現民眾意向，賴民調續下降，若再不悔悟，以總統角度解決民眾問題，「萊爾校長紓壓球」一定會賣得更好。

