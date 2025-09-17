為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    徐國勇不認台灣光復節稱蔣介石「軍閥」 蔣萬安怒：賴清德是哪國總統？

    台北市長蔣萬安表示，請問賴清德總統是哪一國總統？民進黨遵守哪一國憲法？（記者王藝菘攝）

    2025/09/17 10:36

    〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇昨（16日）表示，1945年日本投降，當時同盟國最高統帥、麥克阿瑟將軍命前總統蔣介石代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節，且蔣介石來台前辭去總統，卻擁有軍隊，就是軍閥。對此，蔣家第四代、台北市長蔣萬安表示，請問賴清德總統是哪一國總統？民進黨遵守哪一國憲法？

    徐國勇昨表示，蔣介石1949年到台灣前就辭去總統，由李宗仁接任，當時蔣介石不是國家領導人卻有軍隊，就是軍閥；而1945年，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命蔣介石代表同盟國接收台灣，這不是回歸中國，所以沒有什麼台灣光復節。

    蔣萬安今出席東園國小捷運共構大樓落成，會前受訪說，如果台灣沒有光復，請問賴總統是哪一國總統？請問民進黨官員遵守哪一國憲法？他批，大罷免之後民進黨換秘書長，結果更用力操作意識形態，人民希望政府照顧民生拚經濟，賴總統也說民生優先，但徐國勇卻公然大搞意識形態，到底人民的心聲，你們有沒有聽到？

