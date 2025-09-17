盧秀燕匯率議題發言恐引「操控」誤解 施志昌籲以協助廠商為重

民進黨市議員施志昌要求盧秀燕不要針對匯率亂發言。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/17 10:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕7月中旬公開表示「政府應該思考讓匯率不能上漲超過5%，否則台灣經濟會重創」，對此，民進黨中市議員施志昌痛批，匯率政策屬於中央銀行的專屬職權，地方首長公開設定匯率容許範圍，不僅逾越分際，更可能讓國際誤解台灣有意「操控匯率」，進而引發貿易摩擦，要求盧秀燕應該提出具體政策協助廠商升級與分散風險；經發局表示，已提出多項政策來協助。

市議員施志昌指出，國際經貿體系中，匯率敏感而脆弱，美國財政部更會定期檢視各國是否有「不當干預」，若地方首長的發言被外界視為台灣政府立場，風險不僅限於台中，而是牽動全國，盧市長常把廠商困境歸因於匯率，單純喊話央行「不要升超過5%」，無助問題解決，也可能引來國際誤會。

施志昌表示，台中是全台重要的製造業與出口基地，工具機、自行車及中小企業零組件等產業長期在全球扮演關鍵角色。然而，隨著全球產業鏈重組與新興國家低價競爭，台中企業必須透過升級來站穩腳步。

施志昌強調，匯率變動是一時的，但產業價值才是一世的，市府應該提出具體政策，協助廠商升級與分散風險，而不是把出口困境歸咎於匯率。

經發局表示，已提出多項措施來協助企業，首先，輔導企業因應美國關稅企業策略、數位轉型及AI應用，提供包含「中小企業創新研發計畫」、「企業先進製造學院」等計畫。

其次，市府今年投入2500萬支持九大指標性產業公會赴非美市場組團參展；年底啟用台中國際會展中心，也將推升台中產業的國際能見度，加速產業升級轉型。

經發局指出，此外，為降低匯率波動衝擊，經濟部提供「中小企業匯率避險工具與資源」，以降低新台幣升值對出口型中小企業造成的經營壓力。

