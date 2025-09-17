賴總統指財劃法修法地方須承擔責任 侯友宜：會承擔但中先釐清事權

針對總統賴清德指財劃法修法後，地方政府須承擔更多責任，新北市長侯友宜回應，地方該承擔的責任絕對會承擔，但是中央要先釐清事權分配。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統賴清德昨天出席淡江大橋合龍典禮表示，財政收支劃分法修法後，中央財源可能減少，地方財政更為充裕，未來地方政府須承擔更多責任；對此，新北市長侯友宜今天表示，「地方該承擔的責任，我們絕對不會推拖拉，絕對會承擔」，但中央要把事權分配說清楚。

針對新版財劃法實施爭議，侯友宜今天在市政會議後被問到未來新北市是否願意承擔更多責任？他受訪表示，「地方該承擔的責任，我們絕對不會推拖拉，絕對會承擔」，孩子和長輩要好好照顧、疼惜，但是中央是有權也有責的單位，要把事權分配及原則說清楚，才能讓國家發展和地方市政建設永續往前走。

侯友宜說，到現在為止，中央對於事權分配沒有講得很清楚，尤其還有345億元尚未分配下來，希望中央盡速釐清；像新北的捷運經費就被砍了90億元、占比高達72%，捷運建設早期已經規劃好，中央該補助多少、地方要出多少錢，都非常清楚，現在突然減少90億元，一定影響未來捷運興建。

針對行政院13日邀集地方政府共商財劃法議題，高雄市長陳其邁直言，桃園市長張善政以前當過行政院長，台北市長蔣萬安也當過立委，為何以前不修法？侯友宜認為，每個地方政府有不一樣的意見和想法，大家可以平心靜氣地互相溝通、體諒，每個單位都站在自己的立場去想，是否能換個立場，大家互相體諒、包容。

侯友宜重申，中央是有權責的單位，應該趕快把責任釐清，地方才好遵循，不管是高雄的抱怨，或是其他縣市不一樣的聲音，最主要的是把權責劃分清楚，還沒分配的趕快分配下來，這才是源頭，把源頭做好，地方就能全力以赴。

