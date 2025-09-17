日台交流協會會長隅修三：台日可在防災領域深化交流

外交部次長吳志中（右）與日台交流協會會長隅修三（左）交換意見。（外交部提供）

2025/09/17 10:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕前東京海上控股有限公司會長隅修三今年6月底起接任日本台灣交流協會會長，上任後於近期首度訪台，昨（16日）會晤外交部次長吳志中。隅修三表示，台日雙方未來可在防災領域持續深化交流合作。

吳志中表示，台灣與日本歷史淵源深厚，在經濟往來、人員交流等方面關係緊密，根據調查顯示，近8成的台灣人民對日本具親近感及好感，另台日地理位置相近，共同面臨颱風、地震、海嘯、土石流等天然災害，台日雙方可運用智慧共同因應相關挑戰。

請繼續往下閱讀...

隅修三認同並表示，台灣在發生災情時，政府展現高度應變能力、相關設施的建置也十分迅速，值得學習，未來雙方可在防災領域持續深化交流合作。

吳志中也強調，近年美國、日本、英國、法國、德國、荷蘭、加拿大、澳洲等理念相近國家派遣軍艦通過台灣海峽，以實際行動展現對台海和平穩定的重視，台灣將續與理念相近國家深化各領域合作，共同守護自由民主價值、區域和平穩定及繁榮發展。

外交部指出，隅修三於今年6月20日就任日本台灣交流協會會長，此行是上任後首次訪台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法