為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日台交流協會會長隅修三：台日可在防災領域深化交流

    外交部次長吳志中（右）與日台交流協會會長隅修三（左）交換意見。（外交部提供）

    外交部次長吳志中（右）與日台交流協會會長隅修三（左）交換意見。（外交部提供）

    2025/09/17 10:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕前東京海上控股有限公司會長隅修三今年6月底起接任日本台灣交流協會會長，上任後於近期首度訪台，昨（16日）會晤外交部次長吳志中。隅修三表示，台日雙方未來可在防災領域持續深化交流合作。

    吳志中表示，台灣與日本歷史淵源深厚，在經濟往來、人員交流等方面關係緊密，根據調查顯示，近8成的台灣人民對日本具親近感及好感，另台日地理位置相近，共同面臨颱風、地震、海嘯、土石流等天然災害，台日雙方可運用智慧共同因應相關挑戰。

    隅修三認同並表示，台灣在發生災情時，政府展現高度應變能力、相關設施的建置也十分迅速，值得學習，未來雙方可在防災領域持續深化交流合作。

    吳志中也強調，近年美國、日本、英國、法國、德國、荷蘭、加拿大、澳洲等理念相近國家派遣軍艦通過台灣海峽，以實際行動展現對台海和平穩定的重視，台灣將續與理念相近國家深化各領域合作，共同守護自由民主價值、區域和平穩定及繁榮發展。

    外交部指出，隅修三於今年6月20日就任日本台灣交流協會會長，此行是上任後首次訪台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播