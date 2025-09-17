為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    4小黨聯盟戰2026！時力擬推20多席、小歐盟6席 選區橫跨北中南

    時力黨主席王婉諭、小歐盟召集人林詩涵今接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問。（黃暐瀚撞新聞提供）

    時力黨主席王婉諭、小歐盟召集人林詩涵今接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問。（黃暐瀚撞新聞提供）

    2025/09/17 10:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕為備戰2026地方選舉，時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨4黨將以合作型態結盟。時力黨主席王婉諭、小歐盟召集人林詩涵今受訪時強調，他們以反侵略、拒絕統一、維持台灣獨立性為共識，在明年地方議會選舉中同一選區只推一人，時力將推出20多位、小歐盟則會推出6席。

    王婉諭、林詩涵上午接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問，王婉諭表示，台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟與綠黨最大的共識就是，對外反侵略、拒絕統一、維持台灣獨立性，對內監督制衡為主。

    主持人黃暐瀚追問，外界批評4小黨反對執政黨的監督不夠，被評為「小綠」？王婉諭解釋，除了小綠的標籤外，還有人指控時代力量是中共同路人、幫國民黨多了好幾席立委席次，民進黨絕對不是他們的敵人，但也絕對不是民進黨的附庸。

    王婉諭強調，藍白之所以並非好的監督力量，若國民黨一天沒有撕下親中的標籤是很難得到主流民意的支持；民眾黨如今已非常高度傾向國民黨，加入了藍綠的內戰，當看到2024的國會朝野情緒更高張更無法對話，他們認為台灣還是需要理性的監督力量。

    針對2026年縣市長選舉，王婉諭說明，在縣市長選舉上會比較有所保留，比較務實上來說，在地方議會、市民代表的選舉上4小黨有共識，希望各個選區都能推出4黨的候選人，若有選區衝突，可能透過初選或是其他機制推出最值得支持的人選。

    王婉諭、林詩涵也分別透露，在候選人數上，時力目前約會推出20多位候選人，盼至少能達到8席，包含台北、新北、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義與高雄；小歐盟則會推出6位候選人在雙北、桃園、中彰投、雲嘉、台南、高雄參戰；而基進比較確定的是港湖吳欣岱、台南永康2位候選人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播