4小黨聯盟戰2026！時力擬推20多席、小歐盟6席 選區橫跨北中南

時力黨主席王婉諭、小歐盟召集人林詩涵今接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問。（黃暐瀚撞新聞提供）

2025/09/17 10:25

〔記者林哲遠／台北報導〕為備戰2026地方選舉，時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨4黨將以合作型態結盟。時力黨主席王婉諭、小歐盟召集人林詩涵今受訪時強調，他們以反侵略、拒絕統一、維持台灣獨立性為共識，在明年地方議會選舉中同一選區只推一人，時力將推出20多位、小歐盟則會推出6席。

王婉諭、林詩涵上午接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問，王婉諭表示，台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟與綠黨最大的共識就是，對外反侵略、拒絕統一、維持台灣獨立性，對內監督制衡為主。

主持人黃暐瀚追問，外界批評4小黨反對執政黨的監督不夠，被評為「小綠」？王婉諭解釋，除了小綠的標籤外，還有人指控時代力量是中共同路人、幫國民黨多了好幾席立委席次，民進黨絕對不是他們的敵人，但也絕對不是民進黨的附庸。

王婉諭強調，藍白之所以並非好的監督力量，若國民黨一天沒有撕下親中的標籤是很難得到主流民意的支持；民眾黨如今已非常高度傾向國民黨，加入了藍綠的內戰，當看到2024的國會朝野情緒更高張更無法對話，他們認為台灣還是需要理性的監督力量。

針對2026年縣市長選舉，王婉諭說明，在縣市長選舉上會比較有所保留，比較務實上來說，在地方議會、市民代表的選舉上4小黨有共識，希望各個選區都能推出4黨的候選人，若有選區衝突，可能透過初選或是其他機制推出最值得支持的人選。

王婉諭、林詩涵也分別透露，在候選人數上，時力目前約會推出20多位候選人，盼至少能達到8席，包含台北、新北、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義與高雄；小歐盟則會推出6位候選人在雙北、桃園、中彰投、雲嘉、台南、高雄參戰；而基進比較確定的是港湖吳欣岱、台南永康2位候選人。

