高捷補助款少103億！綠批國民黨欠高雄公道 藍指行政團隊無能

高捷小港林園線、岡山路竹線及黃線，目前均在施工階段。（捷運局提供）

2025/09/17 10:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新版《財劃法》壓縮中央財源，115年僅核下約90億元捷運建設經費，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕抱怨捷運建設補助被中央大砍，但實際上高雄少了103億元才是最高；對此，民進黨市議員邱俊憲批評，無法接受如同懲罰建設優等生的分配方式，惡修搞亂統籌法的國民黨立委，欠高雄人一個公道；國民黨立委柯志恩則認為「全部一刀切大砍，更凸顯整個行政團隊的無能!」

高雄捷運小港林園線、岡山路竹線及新闢的黃線，目前均在施工階段，明年正是工程經費支用高峰期，高雄市捷運局向交通部申請138億補助，實際僅核定35億，大減103億。

對此，轄區有捷運黃線經過的市議員邱俊憲怒喊「無法接受如同懲罰建設優等生的分配方式，惡修搞亂統籌法的國民黨立委欠高雄人一個公道！」他強調，高雄捷運建設是城市發展關鍵，這個需求不分藍綠，大家都支持，但因統籌分配稅額的錯誤與不當修正，造成中央補助款大幅減少，讓市民權益受到嚴重影響。

邱俊憲說，更令人擔憂的是，減少的補助不僅衝擊市府財務規劃，更可能影響已經成立權責關係的民間廠商契約履行與款項支應，一旦資金斷鏈，將引發骨牌效應：工程延宕、履約爭議，甚至波及工程人員生計。他認為高雄需要中央公平且穩定的支持，相較於過去中央大力支應大台北都會區的捷運建設經費，高雄明顯弱勢許多，請中央儘速運用其他預算，補足經費缺口，保障已核定、已發包的捷運系統如期推進。

國民黨立委柯志恩則說，行政院不斷說新財劃法上路，事權要回歸地方自治，並讓總預算案沒有超過舉債上限，所以大砍計畫性補助。行政院從財劃法三讀通過到現在，這麼長時間拿不出院版財劃法草案，也沒有對所謂事權回歸地方做出明確界定，大罷免失敗後，還要再拿補助款當籌碼傷害地方，製造朝野對立，實在可恥。

柯志恩強調，捷運建設是國家重大建設，帶動城市發展，需要中央穩定經費支持，行政院沒有對各縣市正在做的重大建設做通盤考量，規劃哪些需要優先支持，哪些建設可以跟地方溝通暫緩辦理，「全部一刀切大砍，更凸顯整個行政團隊的無能!」

民進黨立委賴瑞隆則表示，藍白惡修財劃法使高雄受到極大的損害，恐影響高雄正在興建捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線的工程與後續進度，對正在轉型的高雄非常不公平。「我們一再呼籲朝野應共同啟動修法程序，全面檢視分配公式的不公平，才能正式台灣南北區域發展平衡。」

