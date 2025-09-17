為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌與柯文哲企圖操作「北檢政治偵防」 黃帝穎：被審判長和李文宗當庭打臉

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/09/17 10:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲與其高中摯友李文宗，雙雙涉嫌公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金，台北地方法院持續開庭釐清。李文宗以被告身分出庭，強調他擔任北捷董事長時，並未參與民眾黨務；對此律師黃帝穎表示，李文宗證稱，對檢察官提示的柯文哲與李的簡訊內容「沒有意見」，黃國昌與柯文哲針對李文宗作證企圖操作「北檢政治偵防」，結果被審判長和李文宗當庭打臉！

    黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌柯文哲瞎扯北檢政治偵防遭審判長當庭打臉，李文宗昨日北院出庭作證，黃國昌旁聽後庭外指控北檢政治偵防，更瞎扯民進黨濫用司法檢調及追殺政敵，柯文哲的律師開庭也瞎扯政治偵防，但遭審判長駁回異議，當庭打臉！

    黃帝穎指出，檢察官提示柯文哲簡訊詰問李文宗，內容提及要李文宗當北捷董座就是要他去擴張人脈，再轉為競選辦公室組織。柯的律師認為是政治偵防提出異議，但柯簡訊的待證事實是李文宗與已認罪行賄的朱亞虎相關，且與政治獻金案有關，因此審判長當庭駁回柯文哲律師的異議。

    黃帝穎直言，李文宗證稱，對檢察官提示的柯文哲與李的簡訊內容「沒有意見」，黃國昌與柯文哲針對李文宗作證企圖操作「北檢政治偵防」，結果被審判長和李文宗當庭打臉！

