揭彭振聲昔仗勢欺人 北藝大前校長：不難想像他巴結柯文哲的嘴臉

北藝大前校長楊其文發文回憶當年接觸擔任工務局長的前台北市副市長彭振聲（見圖），直批言行舉止仗勢欺人 。（資料照）

2025/09/17 10:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前副市長彭振聲捲入京華城案，國立台北藝術大學前校長楊其文在臉書發文，回憶當年彭振聲仗勢欺人的舉止，直指「不難想像他如何遊走在官場，還有巴結柯（文哲）市長的嘴臉」。

楊其文臉書指出，2017年「鬧熱關渡節」過後不久，北投區長跟北投社區理事長一起到學校拜訪，指稱為了關渡一帶河岸整治與開發，時任市長柯文哲請他們來找北藝大幫忙，希望協助社區共同執行規劃。

楊其文回憶，北藝大對此樂予協助，因此他自己先數度前往河岸拍照，一邊進行田調觀察，也記下心得，然後邀請校內學有專精的設計教授們數度到現場實際訪視，接著組織設計團隊每週進行進度規劃報告，並擬妥向市府進行提案報告的行程。

他說，北藝大在1個多月內密集開會，針對關渡河岸從渡船碼頭到園區外圍，所有應該考慮的場點改善與建置都經過詳細的探討與考量。

楊其文透露，某天他率領美術學院院長、科技藝術系主任、建古所所長跟其他校內同仁、北投區長、社區協會洪醫師、社區代表到市府開會。他回憶，那天會議主持人是時任市府工務局長的彭振聲。

當時他不認識對方，會議開始前，彭振聲一入座就小聲告訴他「是柯市長指定由我來主持會議」。楊其文表示，會議即將開始時，彭振聲又突然指著對面的官員對他說道：「不是只有你們才是博士，對面坐的市府官員也都是博士。」這讓楊其文相當驚訝，不知為何彭振聲突然要給個「下馬威」。

楊其文說，就在他開始用投影片簡報時，彭振聲竟一路插嘴說「這個不行、那個不行」，態度非常傲慢無禮，最荒謬的是居然搬出「百年洪水線」來說明河岸邊的開發，但這完全不可行。

楊其文推測，也許彭振聲當時並不知道北藝大是受託義務前來提案，不是來跟市府討錢的廠商，所以態度才會如此傲慢，最終在彭振聲「非理性的杯葛」中，楊其文終於受不了，決定停止報告，告訴彭振聲「會議不用開了」，便轉身步出會議室。

他認為，彭振聲應該知道，身為市府官員，在面對所有民眾時應該具備謙虛有禮的態度；楊其文也感嘆，他親眼見識到彭振聲的官僚習氣，還有仗勢作威作福的倨傲，「不難想像他如何遊走在官場，還有巴結柯市長的嘴臉」。

他透露，當他離開會議室後，聽說彭振聲可能感到面子掛不住，當場拍桌大罵，「還好北藝大的曲院長（北藝大美術學院名譽教授曲德益）在準備離開時聽到，當場也拍桌罵回去」，後來蔡璧如來電說要請他喝咖啡，他都沒有答應。

楊其文說，他上網查了彭振聲的學經歷，發現彭振聲很懂操弄行政作業，但十足是個設計門外漢，「一個在台北市府退休後的公務人員，享有數家公司爭相禮聘，月領六十幾萬的薪資，沒有蹊蹺才怪」！

