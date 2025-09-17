內政部租賃條例修法座談會 青年盼制度改革解租屋困境

內政部本月預計提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，內政部昨邀集青年團體及學生代表座談。（內政部提供）

2025/09/17 09:44

〔記者李文馨／台北報導〕內政部本月預計提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，內政部昨邀集青年團體及學生代表座談。青年代表指出，期待透過制度改革，解決青年學子與弱勢族群在租屋過程中的困境，如租金補貼時遭房東阻撓、驅離或要求分潤等；同時希望內政部能與教育部合作，擴大宣導租屋法規。

內政部推動的租賃條例修法共有四大面向，第一、房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋；第二，續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；第三，房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；第四，租屋糾紛可申請免費調解或法律訴訟扶助。

內政部透過新聞稿表示，與會青年代表普遍支持租賃修法方向，並期待透過制度改革，解決青年學子與弱勢族群在租屋過程中的困境，包含申請租金補貼時遭房東阻撓、驅離或要求分潤、租屋供給不足及租賃糾紛處理管道不夠多元等問題。

青年代表指出，許多青年租客因擔心失去租屋機會而選擇隱忍，無法勇於反映房東侵害權益的行為，甚至犧牲自身保障。期盼內政部能與教育部合作，擴大宣導租屋法規，提升青年對租屋法律的認識與運用能力，並建立更安心的申訴檢舉管道與多元糾紛處理機制。

有與會代表提醒，在推動租賃修法的同時，也應重視外籍人士與移工在租屋市場中面臨的不友善處境，避免因語言、身分或制度設計而被排除在租屋保障之外，呼籲政策設計須兼顧多元族群。

內政部強調，未來將持續針對不同群體的多元居住需求，邀集相關單位與團體共同研議配套方案，期能建構更公平、友善的租屋環境。

座談會出席青年及學生團體，包含基隆永續發展實踐青年行動聯盟、南青寄居蟹、社團法人台灣青年世代共好協會、臺灣移民青年倡議陣線協會、社團法人臺灣青年民主協會、妳想住哪裡、台灣相信世代發展協會、台灣學生聯合會、台灣勞工陣線協會及國立中興大學等。

