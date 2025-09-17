為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    AIT提台灣地位未定論 葉耀元：只是要不要從戰略模糊往戰略清晰

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    2025/09/17 09:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會AIT近日拋出「台灣地位（主權）未定論」，「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」等二戰相關文件，從未決定台灣最終政治地位，直指中國刻意曲解歷史，企圖透過錯誤解讀孤立台灣，以正當化對台施壓。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，美國對台政策從1979年雙邊斷交到現在都沒有改變，只是要不要從戰略模糊往戰略清晰前進罷了。

    葉耀元在臉書PO文表示，所以為什麼現在要明說呢？以下三點分享，因為中國對台灣的軍事威脅層級越來越高，次數也越來越頻繁，所以美國要強化自己在國際論述上給予台灣的空間與能見度。

    葉耀元指出，因為中國持續在國際社會裡面用扭曲的論述與假訊息來侵蝕台灣的主權與作為一個主權國家的存在，所以美國必須要出來與之對抗；因為美國跟中國的關係從合作轉為競爭，而且這是一個結構性問題，只要中國想要取代並且超越美國，美國就不可能跟中國和好。只要台灣不想讓中國侵吞，則台灣就是美國的盟友。

    葉耀元直言，美國對台政策從1979年雙邊斷交到現在都沒有改變，只是要不要從戰略模糊往戰略清晰前進罷了。但戰略模糊有其效用，畢竟戰略太清晰會讓中國狗急跳牆，所以短時間也不可能有太大的改變。但如果中國更為冒進，甚至是真的大幅度威脅到整個東亞的安全，事情就很難說了。

