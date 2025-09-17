台灣主權可能是美國的！杜奕瑾：可免費拿到移民金卡、免關稅、免軍購等福利？

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定論」，批評中國企圖扭曲二戰相關文件，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的，美國務院也確認AIT說法符合華府立場，引發各界熱議。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，「未定」這詞不是否定台灣現有實質主權、更非否定任何政權在台灣的努力，而是依據國際公法目前並無任何依據可以認定台灣領土主權屬於中國，時至今日，國際又給台灣自決機會，台灣人要仔細思考。

杜奕瑾在臉書PO文表示，「未定」這詞不是否定台灣現有實質主權、更非否定任何政權在台灣的努力，而是依據國際公法目前並無任何依據可以認定台灣領土主權屬於中國。

誠實面對歷史，主要相關內容完整一覽。

杜奕瑾列出，根據1943年開羅宣言、1945年波茲坦宣言，就像宣稱金城武是我老公宣言一樣。兩者都不是二戰結束合約，也無法定台灣主權地位，英國代表當時公開反對台灣歸還中華民國，1951年舊金山合約，日本與48國於美國簽訂正式合約，合約明定放棄對台灣及澎湖的一切權利。台灣課本消失的歷史，為何消失？因為後面幾點。

杜奕瑾指出，美國才是真正代表戰勝國帶領盟國簽約，沒載明台灣歸屬，中華民國與中華人民共和國根本都沒參加、也沒簽，原本以美為首的盟軍初始設計方案是將臺灣交由聯合國接管。由於韓戰爆發美國改思考改為給盟軍軍事託管阻擋共產擴張，1952年，台灣日本簽訂台北合約（日本稱日華合約），用意在於解決600萬日本居民在台灣居民身分。

杜奕瑾續指，並沒有延伸作為領土主權定義，當時台灣外交部長葉公超小心翼翼回答台灣議題「我們現在正在控制它，無可置疑的，它成為我們領土的一部份。但是，微妙的國際情勢讓它不屬於我們。」1962年日本外務省條約局局長中川融答覆有關《中日和約》之領土條款的質詢時說：「日華條約中沒有應稱作領土條款的規定」、「日本並未表示台灣及澎湖島歸屬於中華民國。」國際局勢當時給予台灣人自決的機會。但台灣政權後來單方面認定台北和約「應為」認定中華民國領土主權，開始進行日本文化根除、大舉把全台象徵日本的神社改為「忠烈祠」、「孔廟」等代表中國的建築。（華國美學的由來）

杜奕瑾分析，根據1971年聯合國大會第2758號決議，中國代表鬧雙包，聯合國決議承認中共代表中國。非中華民國。（一個中國），決議內容不涉及台灣主權。台灣原本可以用台灣持續待在聯合國。國際局勢第二次給台灣自決以台灣為代表身分機會。但為了爭取正統「漢賊不兩立」自行退出聯合國，中共單方面認定這個2758決議一個中國、加上台灣自認為中國。代表中共合法擁有台灣主權，近幾年風起雲湧各國通過「2758不涉台」、否定中共延伸代表台灣解釋。給台灣自決機會，以92共識，是反向壓制台灣主權自決意識。中共可藉此認定「一個中國包含台灣」。幫助侵略。

杜奕瑾直言，時至今日，國際又給台灣自決機會，台灣人要仔細思考。台灣如果自己不表態中國進逼，真的認真吵起來，台灣主權可能是當時代表盟國簽署日本投降的，麥帥實質託管的延伸，美國的。這樣就可以免費拿到價值500萬美元移民金卡、就不用關稅、免軍購等福利？

