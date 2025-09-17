為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    以色列國會友台小組主席杜伯斯基率團訪問 吳志中盼促進高科技合作

    外交部次長吳志中16日中午代表外交部設宴款待以色列國會友台小組主席杜伯斯基率領的跨黨派議員訪問團。（外交部提供）

    外交部次長吳志中16日中午代表外交部設宴款待以色列國會友台小組主席杜伯斯基率領的跨黨派議員訪問團。（外交部提供）

    2025/09/17 09:22

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（16）日中午代表外交部設宴款待以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領的跨黨派議員訪問團。吳志中表示，希望能促進台以雙方在半導體、人工智慧（AI）及資安等高科技領域的更多合作。

    吳志中於席間感謝以色列國會對台灣的堅定支持，並與訪賓探討台以兩國推動觀光文化、公共衛生、學術交流與基礎建設等領域的合作願景，也表示台灣希望能借鏡以色列在新創產業、創投發展，以及研發領域的經驗，促進雙方在半導體、人工智慧（AI）及資安等高科技領域的更多合作。

    外交部指出，雙方就台以合作願景、區域及國際情勢等議題深入交換意見，出席者包含立法院台以國會聯誼會會長鍾佳濱、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）等。

    外交部指出，杜伯斯基一行本次訪台行程包括晉見總統賴清德、拜會立法院及國合會，並前往新竹科學園區與我國高科技廠商進行交流，台以國會外交合作日益密切，未來雙方將在既有良好合作基礎上，持續深化各項合作關係。

    外交部說明，杜伯斯基今年7月曾號召以色列國會副議長等72名跨黨派國會議員共同連署挺台聲明，在國會120席中取得過半支持，充分肯定台灣在全球公共衛生、醫療、環境與航空安全等領域所作貢獻，這次是杜伯斯基主席第3度訪台，並邀請參與挺台連署的以色列未來黨資深國會議員希閣蔓（Michal Shir Segman）、議員碧彤（Debbie Biton）、利庫黨議員丹尼諾（Shalom Danino）、議員德拉（Eli Dallal）及藍白黨議員羅本茉希（Yael Ron Ben Moshe）等同行，彰顯以色列國會不分跨黨派，一致支持促進台以雙邊關係的決心。

    熱門推播