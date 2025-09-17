柯文哲出庭稱「KP SHOW」盈餘在選舉款 四叉貓打臉：在木可帳上

柯文哲昨出庭時針對大選期間「KPSHOW」的77萬元收入問題表示，KP SHOW的錢是在選舉賸餘款之中，並質疑「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎」。對此四叉貓批評，柯文哲的發言根本是在造謠，這筆演唱會利潤沒有匯進柯文哲政治獻金專戶，而是放在木可公司的帳上。（資料照）

2025/09/17 09:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲的政治獻金案，柯文哲昨日（16日）出庭時聲稱，「KP SHOW」77萬元收入是在選舉賸餘款中，反問「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎」？對此，網紅「四叉貓」劉宇今在臉書發文批評柯文哲造謠，強調這筆演唱會利潤沒有匯進柯文哲政治獻金專戶，而是放在木可公司的帳上。

四叉貓表示，整個民眾黨都宣稱KP SHOW（柯文哲演唱會）是政治獻金募款活動，就連柯文哲這篇文章都說他是選舉募款活動，而且是柯文哲叫「木可」委託「尼奧」舉辦演唱會。四叉貓接著列舉KP SHOW收支細項，門票販售總收入531萬400元，扣掉尼奧執行費314萬802元、雜支139萬9402元，最後淨利潤是77萬196元。

請繼續往下閱讀...

四叉貓強調，KP SHOW這筆錢並沒有匯進柯文哲政治獻金專戶，而是放在木可公司的帳上，因此柯文哲這篇文就是在造謠，柯文哲的帳沒有這筆77萬196元，還敢說這筆錢在選舉賸餘款裡面？募了政治獻金故意不入帳，現在才在喊這不是侵占？

四叉貓也在另一篇臉書貼文吐槽，柯文哲主張他的獻金專戶賸餘款全世界只有他可以動用，但實際上卻不是這樣，柯文哲政治獻金專戶賸餘款6000萬，自從黃國昌當上代理主席之後就「努力幫忙花」，黨內幹部辦活動都是用柯文哲專戶出錢，而不是用民眾黨的黨庫出錢。

四叉貓諷刺地說：「現在柯文哲政治獻金專戶應該花光光了吧，過去一年柯文哲被抓去羈押留下的錢，讓整個民眾黨花爽爽，現在柯文哲出來了，還沒人跟他講這件事嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法