苗博雅控「包裹聲援」納粹青年 羅智強提告求償500萬

2025/09/17 09:12

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強今表示，台北市議員苗博雅張冠李戴，說他去「台北」地檢署聲援他的助理陳冠安以及罷綠青年，是去聲援在「新北」地檢署被傳喚穿納粹服的青年；不但人不一樣、地點不一樣，連日期也不一樣，但苗博雅竟說他去北檢時，沒說不聲援新北青年，所以算「包裹聲援」。羅說，對此案子他已委請律師提告，求償500萬元。

羅智強也提到，公館圓環近日拆除，反對市府填平地下道的苗博雅拿出一張國民黨立委羅智強助理出席活動的簽名（未發言），說羅立場改變，翻臉不認人。羅表示，「沒發言的助理出席簽名」就被苗博雅等同於「反對拆除公館圓環」，他已提告苗博雅，求償500萬。

羅智強表示，早上8點15分他在前往立法院的路上，經過公館圓環交通「非常順暢」，苗博雅，真的是大翻車了。公館圓環是台北市的交通毒瘤，連續七年蟬連台北交通事故的第一名，非拆不可，這幾乎是絕大多數台北市民、用路人的共識。

羅智強表示，他指出苗博雅「圓環養苗」惡劣且不負責任的選舉意圖，尤其是把施暴者揪上街頭，發生暴力攻擊時。結果苗博雅拿出一張他助理出席活動的簽名（未發言），說他立場改變，翻臉不認人，苗博雅還可以再丟臉一點，「沒發言的助理出席簽名」就被她等同於「反對拆除公館圓環」。偷換概念雖是苗博雅的強項，但至少也要有一點水準吧，「苗博雅，是我看過最無良、最投機的政客」。

羅說，苗博雅選立委選輸他，還選輸翻桌帶頭發動大安大惡罷想搏歹筊，結果輸得更慘。她這次想用「廢死養苗」、「圓環養苗」的套路去攻擊台北市長蔣萬安，現在整個大翻車，開始語無倫次，東攀西扯，真是可悲。他能為大家做的，就是告倒這個苗頭鷹，讓她為她的惡劣行為付出代價。

