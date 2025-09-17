遭國民黨deepfake換臉做圖卡 苗博雅痛批：造假黨踩善良底線

苗博雅批，國民黨AI換臉做圖攻擊，已經在測試社會善良底線。（苗博雅提供）

2025/09/17 08:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市公館圓環拆除議題沸沸揚揚，國民黨臉書粉專昨（16日）製作圖卡，強調圓環拆除增強交通安全，批評民進黨議員許淑華、社民黨議員苗博雅抹黑扭曲。不過，由於圖卡透過AI deepfake將兩人肖像換臉換表情，苗對此表示抗議，痛批「國民黨就是造假黨」，應立即停止將不同意見者換臉行為，這是測試社會善良底線。

苗博雅昨深夜臉書發文表示，雖然自己是公眾人物，不代表肖像可以被任何人拿去變造做假，他並沒有授權國民黨拿照片Deepfake換臉換表情，「但他們為了攻擊我，用AI變造了以假亂真的假肖像，製作政治圖卡」。



苗博雅說，身為政治人物他承受許多攻擊，包括經常被詛咒死亡，被髒話謾罵，匿名側翼網軍用漫畫，或用真實照片加特效醜化，但這是第一次，以假亂真的AI換臉，由「全國第一大黨」中國國民黨發動。

苗批評，國民黨每年領2億3800萬稅金補助，就是搞這種AI換臉嗎？今天要是國民黨deepfake苗博雅，明天國民黨可以盜用任何人的臉，他必須保護未來可能受害的人，無法沉默視而不見，必須發生。

苗直言，這是國民黨在測試社會善良的底線，國民黨可以deepfake任何跟他們意見不同的人，敢跟國民黨不同調，就用真假難分的換臉摧毀你，國民黨想打開潘朵拉的盒子，未來假的縣市首長照片、假的國家元首照片，假的影音，假的醜聞，一波接一波，台灣社會永無寧日。

苗強調，不能容許未來更多人受害，國民黨必須立刻停止造假行為，「國民黨就是造假黨，必須讓更多人知道真相」！

