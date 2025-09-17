台灣地位未定 南市議員李啟維：課本錯誤應立即修正

呼應美國在台協會AIT拋出「台灣地位（主權）未定論」，南市議員李啟維（左）、獨派學者沈建德教授（右）認為部份出版社課本教材寫「開羅宣言提出日本戰敗後將台灣歸還中華民國」與史實不符。（李啟維提供）

2025/09/17 08:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會AIT近日拋出「台灣地位（主權）未定論」，「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」等二戰相關文件，從未決定台灣最終政治地位，直指中國刻意曲解歷史，企圖透過錯誤解讀孤立台灣，以正當化對台施壓。此舉再度引發社會對課本內容的檢視。

台南市議員李啟維表示，他與父親李文正多年來持續質疑歷史課本「開羅宣言支持戰後中華民國取得台灣」的說法，如今AIT的論述等同驗證此一立場。他呼籲出版社立即修正錯誤教材，確保學生獲得正確的歷史知識。

請繼續往下閱讀...

獨派學者沈建德教授指出，據歷史資料顯示，1943年11月23日開羅會議，蔣介石主張「日本由中國竊取的台灣和滿洲等，應歸還中華民國」，事實上羅斯福明確反對，認為「被竊的財產歸還合法的主人，尊重遠東千百萬人民自組政府的權利」（發表於1943年12月24日的聖誕節爐邊談話）。開羅會議另一要角英國首相邱吉爾，他同時也是開羅宣言的起草者，亦在1955年國會檔案中表明，開羅宣言並未將台灣交給中華民國，台灣地位應依《舊金山和約》。

李啓維指出，自古台灣不是中國，在台南就可找到很多證據。例如，1685年大天后宮的施琅石碑就刻著：「臺灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬」，海安宮也有這類石碑。所以，羅斯福對蔣所說，「被竊的財產歸還合法的主人」，就是台灣歸還台灣，尊重台灣人民自組政府的權利。

李啓維表示，綜合史料，英美官方立場均明確，開羅宣言並未將台灣交給「中華民國」。然而，現行部分出版社高一歷史課本仍錯誤記載「開羅宣言提出日本戰敗後將台灣歸還中華民國」、「開羅宣言支持台灣歸屬中華民國」，與史實不符，應立即修正錯誤，保障台灣歷史教育品質。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法