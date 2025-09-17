為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣地位未定 南市議員李啟維：課本錯誤應立即修正

    呼應美國在台協會AIT拋出「台灣地位（主權）未定論」，南市議員李啟維（左）、獨派學者沈建德教授（右）認為部份出版社課本教材寫「開羅宣言提出日本戰敗後將台灣歸還中華民國」與史實不符。（李啟維提供）

    呼應美國在台協會AIT拋出「台灣地位（主權）未定論」，南市議員李啟維（左）、獨派學者沈建德教授（右）認為部份出版社課本教材寫「開羅宣言提出日本戰敗後將台灣歸還中華民國」與史實不符。（李啟維提供）

    2025/09/17 08:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會AIT近日拋出「台灣地位（主權）未定論」，「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」等二戰相關文件，從未決定台灣最終政治地位，直指中國刻意曲解歷史，企圖透過錯誤解讀孤立台灣，以正當化對台施壓。此舉再度引發社會對課本內容的檢視。

    台南市議員李啟維表示，他與父親李文正多年來持續質疑歷史課本「開羅宣言支持戰後中華民國取得台灣」的說法，如今AIT的論述等同驗證此一立場。他呼籲出版社立即修正錯誤教材，確保學生獲得正確的歷史知識。

    獨派學者沈建德教授指出，據歷史資料顯示，1943年11月23日開羅會議，蔣介石主張「日本由中國竊取的台灣和滿洲等，應歸還中華民國」，事實上羅斯福明確反對，認為「被竊的財產歸還合法的主人，尊重遠東千百萬人民自組政府的權利」（發表於1943年12月24日的聖誕節爐邊談話）。開羅會議另一要角英國首相邱吉爾，他同時也是開羅宣言的起草者，亦在1955年國會檔案中表明，開羅宣言並未將台灣交給中華民國，台灣地位應依《舊金山和約》。

    李啓維指出，自古台灣不是中國，在台南就可找到很多證據。例如，1685年大天后宮的施琅石碑就刻著：「臺灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬」，海安宮也有這類石碑。所以，羅斯福對蔣所說，「被竊的財產歸還合法的主人」，就是台灣歸還台灣，尊重台灣人民自組政府的權利。

    李啓維表示，綜合史料，英美官方立場均明確，開羅宣言並未將台灣交給「中華民國」。然而，現行部分出版社高一歷史課本仍錯誤記載「開羅宣言提出日本戰敗後將台灣歸還中華民國」、「開羅宣言支持台灣歸屬中華民國」，與史實不符，應立即修正錯誤，保障台灣歷史教育品質。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播