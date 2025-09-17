竹市高虹安邱臣遠施政滿意度連3年墊底 綠營民代：市長無能、團隊無方鐵證

圖為代理市長邱臣遠議會接受質詢情形。（資料照）

2025/09/17 08:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕有雜誌媒體昨天公布最新的《縣市長施政滿意度調查》，毫無懸念，新竹市又一次「不負眾望」拿下倒數第一，連續3年敬陪末座。民進黨竹市黨部主委暨市議員施乃如說，這已經不是「進步空間大」能安慰的事，而是徹底的警訊。且非市民之錯，是執政的市長無能及團隊無方鐵證。

施乃如說，全台22個縣市，唯一不及格的就是新竹市。從高虹安到邱臣遠，市民期待的是改革、建設與改善生活品質，但3年過去，看到的不是進步，而是持續的退步。市容凌亂、交通惡化、建設停擺，市民不僅失去城市的榮耀感，現在甚至只祈求「城市能正常運作」而已。這樣的執政成績，對不起市民的信任，更讓新竹淪為全台的反面教材。執政不是拿麥克風喊口號，也不是忙著撇清責任，連3年吊車尾，不是新竹市民的錯，而是市長無能、團隊無方鐵證。

請繼續往下閱讀...

陽明交大法律學者林志潔也提到，竹市連3年施政全國倒數第一，有市民問，明明施政滿意度都倒數，表示市民非常不滿意施政成果，但為何無法罷免？她認為，竹市民極為不滿意這個市長的施政，但會有種她就剩1年就要改選了，到時再換人就好的想法，尤在選民結構藍綠比懸殊的新竹市，當藍白合作催票不同意，就會讓罷免的難度加高。

但她認為，竹市的退步和市民的不滿意，有堅強的證據說話，但市民也是願意給有能力、能做出成績的政治人物機會的，籲台派莫灰心喪志。

圖為停職中的市長高虹安近期接受媒體訪問情形。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法