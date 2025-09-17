1996台海危機要角 99歲前國安會秘書長丁懋時病逝
曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時，16日於振興醫院病逝，享耆壽99歲。（中央社）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時，16日於台北振興醫院病逝，享耆壽99歲。他過去曾擔任總統府秘書長、駐美代表等多項要職，於1996年台海危機期間，更與時任美國副國家安全顧問史坦柏格（James Steinberg）在紐約進行了歷史性對話，為台美關係開創了高層交流的先例。
綜合媒體報導，丁懋時於1925年10月10日在中國大陸雲南賓川出生，從一名外交官起步，足跡遍及美國、盧安達、薩伊共和國及韓國，也曾擔任總統府秘書長、國安會秘書長、駐美代表、外交部長等職務，是台灣外交界的重量級人物。
請繼續往下閱讀...
過去丁懋時曾多次參與台灣重大外交決策，1995年6月7日丁懋時也以國安會秘書長身分陪同時任總統李登輝訪美。
在1996年台海危機期間，他與史坦柏格展開對話，這也是台美斷交後的突破性事件，顯示出丁懋時在國際外交舞台上的影響力。
同年5月丁懋時也秘密訪日，並在與官房長官梶山靜六就兩岸局勢及台日情報交換進行磋商，締造台日斷交後的首次高層安全會談。1995年他也曾以國安會秘書長身分，陪同時任總統李登輝訪美。
1996年台海危機期間，丁懋時與時任美國副國家安全顧問史坦柏格在紐約進行了歷史性的對話，為台美關係開創了高層交流的先例。（資料照）
熱門賽事、球星動態不漏接