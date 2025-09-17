1996台海危機要角 99歲前國安會秘書長丁懋時病逝

曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時，16日於振興醫院病逝，享耆壽99歲。（中央社）

2025/09/17 08:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時，16日於台北振興醫院病逝，享耆壽99歲。他過去曾擔任總統府秘書長、駐美代表等多項要職，於1996年台海危機期間，更與時任美國副國家安全顧問史坦柏格（James Steinberg）在紐約進行了歷史性對話，為台美關係開創了高層交流的先例。

綜合媒體報導，丁懋時於1925年10月10日在中國大陸雲南賓川出生，從一名外交官起步，足跡遍及美國、盧安達、薩伊共和國及韓國，也曾擔任總統府秘書長、國安會秘書長、駐美代表、外交部長等職務，是台灣外交界的重量級人物。

過去丁懋時曾多次參與台灣重大外交決策，1995年6月7日丁懋時也以國安會秘書長身分陪同時任總統李登輝訪美。

在1996年台海危機期間，他與史坦柏格展開對話，這也是台美斷交後的突破性事件，顯示出丁懋時在國際外交舞台上的影響力。

同年5月丁懋時也秘密訪日，並在與官房長官梶山靜六就兩岸局勢及台日情報交換進行磋商，締造台日斷交後的首次高層安全會談。1995年他也曾以國安會秘書長身分，陪同時任總統李登輝訪美。

