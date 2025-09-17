為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    1996台海危機要角 99歲前國安會秘書長丁懋時病逝

    曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時，16日於振興醫院病逝，享耆壽99歲。（中央社）

    曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時，16日於振興醫院病逝，享耆壽99歲。（中央社）

    2025/09/17 08:25

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任國安會秘書長及前外交部長的丁懋時，16日於台北振興醫院病逝，享耆壽99歲。他過去曾擔任總統府秘書長、駐美代表等多項要職，於1996年台海危機期間，更與時任美國副國家安全顧問史坦柏格（James Steinberg）在紐約進行了歷史性對話，為台美關係開創了高層交流的先例。

    綜合媒體報導，丁懋時於1925年10月10日在中國大陸雲南賓川出生，從一名外交官起步，足跡遍及美國、盧安達、薩伊共和國及韓國，也曾擔任總統府秘書長、國安會秘書長、駐美代表、外交部長等職務，是台灣外交界的重量級人物。

    過去丁懋時曾多次參與台灣重大外交決策，1995年6月7日丁懋時也以國安會秘書長身分陪同時任總統李登輝訪美。

    在1996年台海危機期間，他與史坦柏格展開對話，這也是台美斷交後的突破性事件，顯示出丁懋時在國際外交舞台上的影響力。

    同年5月丁懋時也秘密訪日，並在與官房長官梶山靜六就兩岸局勢及台日情報交換進行磋商，締造台日斷交後的首次高層安全會談。1995年他也曾以國安會秘書長身分，陪同時任總統李登輝訪美。

    1996年台海危機期間，丁懋時與時任美國副國家安全顧問史坦柏格在紐約進行了歷史性的對話，為台美關係開創了高層交流的先例。（資料照）

    1996年台海危機期間，丁懋時與時任美國副國家安全顧問史坦柏格在紐約進行了歷史性的對話，為台美關係開創了高層交流的先例。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播