AIT提二戰文件未定台灣地位 余茂春：美國立場始終未變

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/09/17 09:11

〔中央社〕AIT指中國扭曲二戰文件、試圖支持其脅迫台灣的行動，這些文件沒有決定台灣最終政治地位。美學者余茂春今天表示，華府立場未改變，美國從不認為台灣是中華人民共和國一部分，只是以前沒有明講，現在是中共逼美國表明簡單的事實。

華府智庫哈德遜研究所今天舉辦「混合戰與中共滲透：美台安全合作的共同挑戰」（Hybrid Warfare and CCP Infiltration：A Shared Challenge for US-Taiwan Security Cooperation）座談，活動由哈德遜研究所中國中心主任余茂春主持，台灣香港協會理事長桑普、台北地方法院法官許凱傑與會討論。

余茂春被視為川普1.0的中國政策重要智囊。被問及中共對台法律戰，他表示，美國在中國、台灣議題上的最終底線是反對任何企圖以武力改變現狀的行為，這項政策一直都是如此。

他強調，所謂現狀指的是「台灣的獨立主權」，但問題在於是否有政治勇氣承認這個現實、這個現狀。這也是為什麼華府會有聲音主張應承認（recognize）現實，這並非創造一個從未存在的新國家，只是「要全球承認台灣作為一個獨立、主權國家的現實」，完全不同於中國大陸。

他認為，「這是我們應該正視的議題」。

熟悉國安事務的許凱傑表示，台灣和盟友應該在論述方面主動出擊。例如，可以有這樣一個聲明：若中共入侵台灣，台灣的盟友就會否認「一中政策」，這樣一來可對中共產生嚇阻力，使其不敢對台動武。

桑普指出，看到中共進行謬誤的政治宣傳時，台灣必須在第一時間指正對方的錯誤言論。

他也強調，美國、日本、歐洲甚至是東南亞國家和台灣的關係至關重要，將有助「台灣人真正建立自我身分認同與優勢，並將台灣推向全世界」。

針對中國刻意扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件，試圖合法化對台灣的主權，美國在台協會（AIT）日前回應指出，中國刻意扭曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

美國國務院一名發言人以背景方式回應中央社記者詢問時也說，如同AIT所言，北京論述錯誤，「這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位」。面對中國在軍事、經濟、資訊、法律與外交等方面對台施壓，美國將持續支持台灣，並和國際夥伴並肩合作，堅定支持台海和平與穩定。

余茂春受訪表示，美國從不認為台灣是中華人民共和國的一部分，這是華府一貫政策。美國歷屆政府，不論是民主黨或共和黨，都認為聯合國大會1971年通過的2758號決議並未解決台灣地位問題，僅解決中國代表權的問題。

他指出，美國立場並未改變，只是以前沒有明說，現在是「中共逼得美國把很簡單的事實說出來」，因為中國政府說法很荒唐。

此外，對於記者問及美國總統川普（Donald Trump）今年訪問北京的可能性，余茂春分析，若川普想達到和中國交易的目的，而去北京訪問是條件之一，「他當然可以」，但若中國國家主席習近平不願合作，去北京也沒用，「這是一種交易手段」。

