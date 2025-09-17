鄭文燦被控收賄500萬 王浩宇揭掮客「丟包」手法：根本沒有拿給他

圖為鄭文燦（前）先前與律師團律師前往桃園地院開庭。（資料照）

2025/09/17 07:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元，鄭文燦先前表示，500萬元是「被丟包」，絕非合意收賄。前議員王浩宇今晨則發文表示，鄭文燦的官邸每到深夜非常熱鬧，會有許多人想與鄭文燦會面，要拜訪的人會排隊輪流進入會客室，而在會客室外有一個大圓桌，從鄭文燦的位置完全看不到訪客桌子底下的物品，廖俊松父子就是將錢丟包在桌子底下，根本沒有拿給鄭文燦，是隔天工作人員打掃的時候才發現。

鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌收賄500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」旁9.12公頃農地自辦市地重劃案，被桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴。鄭文燦先前在偵查中坦承，為該案變更開發的各項協助職務行為，並坦承曾與楊兆麟等人數度餐敘，及廖俊松父子前往桃園市長官邸交付黑色手提袋等事實，但他指稱，廖俊松父子是將手提袋「丟包」放在官邸內，他不知道袋子裡面裝有500萬元現金，隔年返還廖力廷並否認收賄，並稱自己是遭陷害。

王浩宇今晨在臉書發文爆料，指鄭文燦的官邸每天晚上10點之後都相當熱鬧，因為他每天都跑行程到很晚，但又想每一個案子都親自處理，因此想要拜訪他的人，都只能安排在深夜時段。每天晚上平均會有5~10組左右的訪客，這樣的行程，通常會從10點排到12點左右，如果鄭文燦晚回來會持續到更晚。

王浩宇表示，從鄭的官邸大門進去，右邊是一個大圓桌，要拜訪他的人會在那邊等待、認識就會相互聊天，接下來輪流進去左邊的會客室。

王浩宇說明，基本上廖姓父子是在進入會客室時，趁會面時把錢丟包在桌子底下，根本沒有拿給鄭文燦，而鄭文燦的位置是完全看不到訪客桌子底下的物品，最後還是隔天工作人員打掃的時候才發現。

王浩宇也指出，鄭文燦的家人是住在二樓、三樓。所謂的官邸一樓其實是所謂的公共空間，現場除了來拜訪的訪客外，鄭文燦的助理、秘書，甚至司機、隨扈（警察身分），基本上都在旁邊等待，根本不是一個大家想像那麼私密的場合，晚上甚至有時還可以用車水馬龍形容，現場隨時都有10人以上。

對於很多人不相信丟包的說法，王浩宇也直言，「我去過無數次就能理解，這樣的場合根本沒辦法送錢、隔牆一堆耳，所以廖姓父子這對掮客只能用丟包的方式，逼鄭文燦去拿他根本沒有想要拿的錢」。

王浩宇說，「最後害到鄭文燦，到現在還在被藍白黑。說真的，我每次想到這件事就覺得難過、心疼」。

該文發出後引起網友議論，有網友表示「如果是這麼公開的地方那應該有監視器當證據」，王浩宇回應「太久了」，其他網友也說「監視器有時間的，這種是八年前的事」。

對於網友表示「不論如何... 隔天發現那包被刻意放置的錢袋時，没有立即報請政風單位備查，就是非常嚴重的政治失誤」，王浩宇也回應「通常都不會得罪啦! 都會盡量找時間送回，我覺得這是人之常情，盡量不讓陳情人因此被法辦」。

也有網友直言「照小草的說法丟給鄭文燦的錢就是他的，別人無權置喙」、「他從被押完全沒有發表什麽言論，就是靜悄悄的面對司法，不像某人某黨為了政治生命不惜破壞司法，蹂躪司法，還想拼再選總統」。

