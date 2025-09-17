批盧秀燕對《財劃法》算式理解有問題 張育萌：為討錢已失去理智

張育萌解釋，《財劃法》不管何時修完，都只能趕上2027年的縣市預算，到時候台中拿再多錢，盧秀燕也早就卸任了，她一毛錢都用不到，所以盧秀燕很急，急到「違法」都在所不惜。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕《財政收支劃分法》爭議持續延燒，台中市長盧秀燕16日強調，新修法版本沒有錯，但是算式有兩種，若行政院堅持用一道算式法，就有300多億分配不出去，用兩套算是就能全數分配。台灣青年世代共好協會理事長張育萌16日深夜在臉書發文指出，國民黨驚覺現在修法也趕不上2026，而盧秀燕為了討錢，即使施壓公務員違法也在所不惜，已經失去理智。

張育萌提到，國民黨內部目前針對《財劃法》分裂，黨籍立委們如今多半都承認有「小瑕疵」，計畫10月啟動修法，反而是盧秀燕和縣市長們，至今仍拼命護航「公式沒有錯」，原因在於只要承認法條公式有錯，代表只有修法能解決，但《地方制度法》規定，台中等直轄市必須9月底前送出預算，各縣市也要在10月底前送出。

張育萌解釋，就算立院一開議就光速修法，也趕不上今年編明年2026年度的預算，《財劃法》不管何時修完，都只能趕上2027年的縣市預算，到時候台中拿再多錢，盧秀燕也早就卸任了，她一毛錢都用不到，所以盧秀燕很急，急到「違法」都在所不惜。

張育萌提到，盧秀燕現在搭上桃園副市長王明鉅的「違法列車」，在議會質詢時說只要按照王明鉅的算法，先照現行法分配後，再把分母約分，如此「二次分配」後，台中市就能拿到該拿的錢。而白話來說就是「修法要等到天荒地老，盧秀燕今年就要討到錢」。

張育萌質疑：「我再次鄭重請教盧秀燕和王明鉅：現行《財劃法》到底哪裡告訴你，法定的分母可以約分？」並反問：「就因為國民黨的低級錯誤，台灣竟然要成為第一個「約分約到違法的國家」。」張也點出違法疑慮，表示若公務員照著盧秀燕說的去「約分」，整份預算書立刻變成違法文件，圖利罪牢飯吃到飽，財政局準備排隊上法院，屆時審計查帳、監察院糾正、司法移送都跑不掉。

張育萌強調：「盧秀燕很清楚，她錢要拿到手，就必須選擇假裝失智，對立法院和國民黨團的錯誤全部視而不見，強迫財政部違法編預算，把基層公務員推到第一線擋子彈。」

