AIT為何拋出「台灣地位未定論」 她歸結2原因：台灣能封鎖死中國！

AIT近日拋出「台灣地位未定論」，引發各界熱議。圖為AIT處長谷立言。（資料照）

2025/09/17 00:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定論」，批評中國企圖扭曲二戰相關文件，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的，美國務院也確認AIT說法符合華府立場，引發各界熱議。對此，財經網紅胡采蘋歸結出2個原因。

胡采蘋16日在臉書發文，「台灣地位未定論是連冷戰之父凱南（George Kennan）都發表過的看法，二戰戰後日本雖然在舊金山和約簽字，放棄台澎、南沙、西沙、千島群島和庫頁島南部的主權，但是台澎等地的歸屬問題還沒有國際條約的規範，中國內戰就爆發了，當時根本不知道後來會怎樣。美國國務院在這個時候確認AIT的台灣地位未定論說法，可能有兩個原因。第一是賴政府民調下挫，如果國民黨重新執政，美方必須防止台灣問題被片面的私相授受給中共。」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「第二個原因，這半年來我跟一些軍工相關人士討論過，幾乎沒有人不認為2027會爆發台海衝突。台灣要從中共緊迫盯人下得到確認自己主權地位的機會，那是非打一仗不可，但是中共也很清楚，熱戰他不一定會贏，因為台灣對美國、日本太重要了，尤其是台灣對日本的重要性其實是超越中國的，中國沒有台灣，還有很多對外的出口通道，但是台灣一旦成為中國的一部分，日本就會形同內陸國，海上通道受阻。」

「而中共也不可能對台灣熱戰太久，因為中國自己的經濟也會被拖垮，禁航禁飛太久，那麼一大片大陸的補給都成問題。我曾經說過台灣才更有封鎖中國的能力，結果被某些媒體醜化成低能言論，但這其實真的是他們的無知與低能。疫情期間，中國東南沿海只要深圳鹽田港或浙江寧波港染疫停工，你就完全能從貨輪即時追蹤網站看到所有船隻往黃海去，想要改從山東或東北進港，然後整個北方港口大塞港。」

「這只是染疫停工一個月，就會出現這種航運爆炸的情況，更何況打台灣一定是要打好幾年，烏克蘭沒海峽都打了四年，何況是台灣有海峽。聯合重工大人們不要再肖想火車路線、一帶一路可以取代海路，火車的運輸量在海運面前就是個笑話。」

胡采蘋表示，「這也就是當初沈葆楨（清朝台灣海防欽差大臣）為何力勸大清帝國在台灣建省，因為台灣孤懸海外，七省以為門戶，台灣才是能封鎖死大陸的要命硬骨頭。也因此最有可能發生的情境是先用飛彈打掉台灣的發電廠、重大民生基礎設施，還有總統府、地方政府等地標，然後實施封鎖戰。中共控制海空航道，控制進出機船，可進中國而不可進台灣，長期圍堵，熬死台灣，間歇砲打，看你何時投降。」

最後她說：「康熙為了打台灣當時可是禁海遷戶二十年，康熙為何不直接打？他想的事情就跟今天我們想的一樣。因此美國國務院重申台灣地位未定論，就是為了這些事情在做準備。台灣自己要獨立很難，但是如果先成為美國的一部分，再獨立就容易很多了。」

相關新聞請見：國民黨崩潰！76年前致陳誠手令曝光 蔣介石都認證「台灣地位未定」

「台灣地位未定」74年前就敲定! 蔣中正接受汪浩曝1關鍵

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法