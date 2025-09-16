69歲博班生倡「兩岸一家親」遭疑統戰滲透 文大尊重：學生有判斷力勿過度解讀

文化大學一名新生分享室友與黃典本的合影，並一起拉開寫有「兩岸一家親」的書法帖。（擷取自Threads）

2025/09/16 23:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕文化大學有新生在社群平台發文，介紹宿舍有位60歲的博士生室友，還一起舉著「兩岸一家親」的書法帖合照，博士生遭網友踢爆是參選過立委的國民黨前黨員黃典本，他甚至還曾到中國參加過統戰活動，引發大批網友質疑統戰滲透校園，校方則回應予以尊重，盼勿過度解讀，學校與同學並未預設立場，相信學生有自己的判斷力 。

從文大學生近日在網路分享的照片可以得知，其室友有1人年齡明顯高於其他人，幾個人甚拿著1幅寫著「家和萬事興、兩岸一家親」的書法帖合照，另有學生與這名6旬博士生討論「打仗」相關內容的影片，引發熱議。

博士生身分被網友挖出，疑為實際年齡69歲的黃典本，他出生於福建省，來台定居後曾當過台北市福建省同鄉會榮譽理事長，還赴廈門參加海峽論壇，高喊「我是中國人，兩岸本來就是一家人」、「台灣的根在大陸，兩岸是同族同根、血濃於水的一家人，任何人都分不開」，具濃厚統戰背景。

有網友看到貼文內容，就直接點出這與統戰有關，砲轟「這不妥妥的統戰滲透校園嗎？」、「統戰已經做到這一群住在宿舍的小朋友了」、「教育部和陸委會不用查嗎？匪諜就在你身邊，吃香喝辣全靠他」、「扯爆了還兩岸一家親，洗腦台灣人洗到學校去」等語。

文大校方則回應，宿舍是在學習共同生活跟彼此尊重的場域，學校與同學並未預設立場，相信學生也有自己的判斷力，學校予以尊重，盼勿過度解讀。

