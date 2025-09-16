逾4成民眾同意柯文哲被迫害？ 他揭民調題目選定已預設立場

柯文哲日前以7千萬交保。（資料照）

2025/09/16 23:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席涉貪被羈押1年，8日以7千萬交保，檢方抗告成功，北院15日再次裁定原金額交保，讓大批小草振奮。近日有民調詢問，是否同意「柯文哲被收押禁見長達1年是賴政府迫害？」，結果顯示有多達41.7%的人同意。對此，媒體人高政義直言，該民調命題設計本身就不公允，而且民調也從來不能代表全部民意。

高政義16日晚間在臉書發文，「『有人說柯文哲被收押禁見長達一年，是賴清德政府的政治迫害，請問您同不同意？』，用民調來決定一個司法案件，是否為政治迫害，就是一個政治動作。題目的選定，就預設了立場。如果題目改成『有人說柯文哲被收押禁見長達一年，是賴政府肅貪廉政的決心，請問您同不同意？』，是不是也會有很高的支持度？當然，題目這樣改，也是一個政治動作。」

請繼續往下閱讀...

「地圖不會是地理的全部，地理包括了環境生態、水文、氣候……，還有人口、經濟等，只用一張地圖，要解釋所有的地理問題，是很難的。同樣的，民調也不會是民意的全部。隨機抽取樣本，原本是希望有足夠的統計可靠性，涵蓋意見不一，且難以相容的族群的意見。」

他接著說：「但奇怪的民調題目設計，和奇怪的回應，有時還真的會讓你愣住。例如，英國有一家民調公司YouGov，2021年曾做了一個奇怪的民調。手無寸鐵的18歲以上成年美國人，如果和動物打架，誰會打贏呢？有72%的美國人認為，自己能戰勝老鼠……所以有28%的人覺得自己打不過老鼠？」

「另外，有8%的美國人，覺得自己可以打贏大象、猩猩，和獅子……印象中，只有很多年前的日本漫畫《空手武術》，男主角李大山，曾經空手打死獅子。據說這是從極真派大師大山倍達，能夠用空手道打死牛的傳說，發展出來的情節。還有，6%的美國人自認可以徒手打倒一隻灰熊……當然，能夠空手打倒熊的，我記得的也是漫畫《第一神拳》中，鷹村守曾在山裡空手打死一隻大熊，還剝了熊皮披上擂台。」

最後高政義表示，「所以啊，也不用爭論審理中的司法案件，適不適合當民調題目了，連人和老鼠打架，徒手揍熊，戰勝大象，都可以拿來民調了，還有什麼不可以？就看你要不要當回事而已。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法