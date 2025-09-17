為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「台灣地位未定」74年前就敲定！ 汪浩曝蔣中正接受關鍵

    舊金山和約確立台灣地位未定。（資料照）

    舊金山和約確立台灣地位未定。（資料照）

    2025/09/17 00:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）日前拋出「台灣地位未定論」，引發各界熱議，不僅中國爆氣，國民黨也跟著跳腳指責。對此，政治評論員汪浩還原連蔣中正都接受「台灣地位未定」的歷史背景，直言美國如今罕見表態，凸顯台灣地位未決既是挑戰，也是機會！

    汪浩16日在臉書發文，「『台灣地位未定論』源自二戰後的《舊金山和約》安排。雖然《開羅宣言》、《波茨坦公告》曾提及台灣『歸還中華民國』，但這些只是政治宣言，不具備法律效力。真正具法律約束力的，是1951年的《舊金山和約》以及1952年的《日華和約》，但兩者均只寫下『日本放棄對台灣澎湖的一切權利』，卻未明文將台灣主權歸屬中華民國或中華人民共和國。這種刻意模糊，使『台灣地位未定論』成為國際法的重要基礎。」

    「當年蔣介石接受這樣的安排，並非因為不在乎主權，而是權衡國際現實的妥協。韓戰爆發後，美國為了冷戰戰略，刻意維持台灣法律地位的模糊性，不願在條約上確認台灣歸屬，以避免將台灣問題視為中國內政。蔣介石雖然希望和約能確認中華民國對台灣主權，但顧維鈞、葉公超等外交幕僚提醒，若強求明文，可能引起美英反對，甚至削弱美國對台灣的安全承諾。最終，蔣介石接受『未明定』的和約文字，以換取美國在安全與外交上的支持。」

    他接著說：「這樣的戰略忍耐，反而在長期為台灣留下迴旋空間。因為在國際法上，台灣既不屬於中華人民共和國，也未被明確劃歸中華民國，而是處於『未決狀態』。這為台灣後來爭取『主權在民』的論述提供基礎，也削弱中共將台灣問題簡化為『中國內政』的正當性。

    『最近，美國在AIT聲明中再次強調，《開羅宣言》、《舊金山和約》等文件並未決定台灣最終地位，這與蔣介石當年接受『台灣地位未定』的歷史背景形成呼應。對美國而言，藉由『台灣地位未定』立場，阻止中共壟斷國際輿論，並保留戰略空間。因此，蔣介石接受『台灣地位未定』，不只是被動的歷史結果，而是一種外交現實下的選擇。今天美國的表態，正是這段歷史的延續，凸顯台灣地位未決既是挑戰，也是機會，關鍵在於台灣政府和人民如何將其轉化為『主權在民』的現代論述。」

    相關新聞請見：國民黨崩潰！76年前致陳誠手令曝光 蔣介石都認證「台灣地位未定」

