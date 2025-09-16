蕭美琴：蔣宋美齡一生抗共護台 為台美關係奠基

蕭美琴副總統今天出席「台北國際婦女協會」75屆週年慶，肯定榮譽會長蔣宋美齡夫人一生致力守護台灣與中華民國。（總統府提供）

2025/09/16 21:38

〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統今天出席「台北國際婦女協會」75屆週年慶，肯定該會榮譽會長蔣宋美齡夫人一生致力守護台灣與中華民國，抵抗中國共產黨的併吞企圖，並積極推動國際合作，特別是台美關係，共同維護台灣自由、幸福與繁榮的願景，其奉獻與努力，也為台灣與世界各民主國家維持長久夥伴關係奠定基礎。

蕭美琴以英文致詞表示，「台北國際婦女協會」是台灣少有能延續75年歷史的非政府組織，並在台灣現代政治、社會與經濟變遷中持續成長茁壯。該協會由一群熱心投入的女性所組成，致力透過「友誼、教育和慈善」三大支柱改善社會，不僅在公益慈善做出貢獻，也不斷追求自我成長，推動社會進步。

蕭美琴指出，協會不只展現台灣熱情好客的精神，更成為許多女性駐台外交官及其家人的溫暖依靠，給予友誼與關懷，讓人留下深刻印象並建立長久情誼。許多曾在職涯或人生不同階段來過台北的女性，都永遠記得台灣是個能讓女性發揮想法、貢獻社會，並能建立長久情誼與夥伴關係的地方。

蕭美琴提到，蔣宋美齡夫人是協會非常傑出的榮譽會長，他們雖然來自不同時代、屬於不同政黨，但也有些共同之處。他與蔣夫人都是基督徒，蔣夫人一生致力守護台灣與中華民國，抵抗中國共產黨的併吞企圖，並積極推動國際合作，特別是台美關係，支持共同維護自由、幸福與台灣人民繁榮的願景，蔣夫人的奉獻與努力，也為台灣與世界各民主國家維持長久夥伴關係奠定基礎。

蕭美琴說相信大家都有同樣信念，將持續推動友誼與自由，並將對於家庭與家園的關懷精神，延伸至社群、公共領域及國際社會。隨著越來越多國際女性選擇來台生活與工作，期盼協會持續茁壯，成為大家的交流平台以及永續的友誼基石，讓台北成為連結世界的窗口。

