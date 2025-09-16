接見法國參院友台小組 蕭美琴：民主自由陣營要站在一起

蕭美琴副總統（右）今在總統府接見法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）率領的正式代表團。（總統府提供）

2025/09/16 21:14

〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統今在總統府接見法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）率領的正式代表團，蕭美琴感謝法國在國際場域多次重申台海和平穩定的重要性，並立法支持印太自由航行權，在全球貿易或地緣政治秩序巨大變動及挑戰的當下，民主自由陣營更需要站在一起來應對。

蕭美琴表示，法國跨黨派參議員都能共同為深化台法關係而努力，令人感到欣慰，台法關係近年有許多進展與突破，台灣對法國的投資及各項科技領域的合作也持續增加，感謝訪團議員們在經濟、文化、教育、安全、科技等各領域全方位的支持。

蕭美琴也感謝法國政府多次在國際高峰會、G7或近期與英國的雙邊會議上，重申台海和平穩定的重要性；感謝法國國會立法支持印太自由航行權，相信是國際社會對於全球和平穩定的秩序及航行自由權非常重要的一項宣示。台法同為熱愛自由、民主的國家，在面臨全球貿易或地緣政治秩序巨大變動及挑戰的當下，民主自由陣營更需要站在一起來應對。

訪團成員還包括法國參議院書記阿諾（Jean-Michel Arnaud）、議員彭諾馮（François Bonneau）、書記布毅貝（Bernard Buis）、議員賈道雍（Yannick Jadot）及朱芙玫（Mireille Jouve）。

