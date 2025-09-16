議員何孟樺批自有財源增還哭窮 北市府：新增負擔大於統籌分配稅款

台北市府副發言人蔡畹鎣說，北市新增負擔金額大於新增統籌分配稅款數。（台北市政府提供）

2025/09/16 21:44

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市議員何孟樺指出，台北市明年度總預算案歲出編列2142億元，在增加452.4億統籌分配稅款後，「自有財源」歲入為2403億，除了支應歲出外，還剩下261億，市長蔣萬安不斷批評中央減少補助款，是「裝窮貴公子」，不說明261億如何運用，而持續做政治攻擊。台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，中央刪減捷運補助及一般補助款等，市府推估單一年度將有453億元的鉅額負擔，已經大於統籌分配款增加的442.2億元。

對於何孟樺與市府所指增加統籌分配稅款金額不同，主計處解釋，財政部核定北市115年度統籌分配稅款為1149.24億元，較114年度的707.02億元（含加值型及非加值型營業稅法專案補助款10.19億元），增加442.22億元；倘比較基礎未含營業稅法專案補助款，則增加數為452.41億元。

蔡畹鎣表示，中央已砍7成5的捷運預算及刪減一般補助款，推估單一年度將短差453億，已大於增加的金額。主計處補充，以115年度數字推估116年度將有453億元的鉅額負擔，包含「年度總預算案收支差短」171億元、「捷運建設116年度本市增加負擔款（含中央減少補助數）」182億元、「一般性補助款」減少數100億元，以上尚未包含未來中央恐刪減的補助款數目，已超過統籌分配稅款的442億。

對於何孟樺質疑未規劃多出的金額如何運用，市府表示，差短的金額已經大於增加的金額；不過，主計處說明，若有多餘的經費，將優先用於彌補中央調降補助款及事權調整由市府負擔的部分。

國民黨議員楊植斗表示，財劃法去年底通過，行政院應在今年初就提供各縣市試用額，卻用覆議、大罷免企圖翻桌；罷免無望後，才於近日告知各縣市政府額度，還刪減補助款，導致歲入歲出都得重算，民進黨議員不幫市民爭取預算，還瞎報數字轉移焦點，令人心寒。

