為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    我國不只與色列討論醫療合作 也宣布參與巴勒斯坦醫療計畫

    駐以色列代表李雅萍參訪「拯救兒童心臟基金會」兒童之家，與非洲病童與家屬合影。（駐以色列代表處提供）

    駐以色列代表李雅萍參訪「拯救兒童心臟基金會」兒童之家，與非洲病童與家屬合影。（駐以色列代表處提供）

    2025/09/16 21:12

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣日前承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心、討論雙邊醫療合作，引起爭議，但我國在巴勒斯坦也著手推動醫療相關計畫。我國駐以色列代表處昨（15）日宣布參與國際性慈善組織「拯救兒童心臟基金會」（Save a Child’s Heart）推動「救治巴勒斯坦心臟病童及培訓巴勒斯坦醫護人員」合作計畫。

    駐以色列代表處指出，台灣在計畫首波將協助10名約旦河西岸地區巴勒斯坦心臟病童至以色列Sylvan Adams兒童醫院進行治療，並將協助訓練巴勒斯坦拉馬拉（Ramallah）醫院的巴籍醫師阿魯巴（Dr. Shuruq Abu Aruba）精進心臟專科治療能力，阿魯巴未來學成後將返巴投入心臟外科工作，有助提升巴勒斯坦心臟病童的診療品質。

    駐以代表李雅萍表示，台灣多年來在國際社會上積極從事人道醫療援助，此次參與巴籍病童診治及醫事人員培訓計畫，再度彰顯醫療無國界的人道關懷精神。

    駐以色列代表處指出，「拯救兒童心臟基金會」長期推動國際醫療人道援助，不分種族、宗教、性別或國籍，多年來協助許多巴勒斯坦及非洲國家心臟病童至以色列進行治療，曾獲得「聯合國人口獎」表彰肯定；自1995年以來，該基金會已協助救治來自72個國家、超過7500名心臟病童，培訓超過160名心臟醫療專業人員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播