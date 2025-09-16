我國不只與色列討論醫療合作 也宣布參與巴勒斯坦醫療計畫

駐以色列代表李雅萍參訪「拯救兒童心臟基金會」兒童之家，與非洲病童與家屬合影。（駐以色列代表處提供）

2025/09/16 21:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣日前承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心、討論雙邊醫療合作，引起爭議，但我國在巴勒斯坦也著手推動醫療相關計畫。我國駐以色列代表處昨（15）日宣布參與國際性慈善組織「拯救兒童心臟基金會」（Save a Child’s Heart）推動「救治巴勒斯坦心臟病童及培訓巴勒斯坦醫護人員」合作計畫。

駐以色列代表處指出，台灣在計畫首波將協助10名約旦河西岸地區巴勒斯坦心臟病童至以色列Sylvan Adams兒童醫院進行治療，並將協助訓練巴勒斯坦拉馬拉（Ramallah）醫院的巴籍醫師阿魯巴（Dr. Shuruq Abu Aruba）精進心臟專科治療能力，阿魯巴未來學成後將返巴投入心臟外科工作，有助提升巴勒斯坦心臟病童的診療品質。

駐以代表李雅萍表示，台灣多年來在國際社會上積極從事人道醫療援助，此次參與巴籍病童診治及醫事人員培訓計畫，再度彰顯醫療無國界的人道關懷精神。

駐以色列代表處指出，「拯救兒童心臟基金會」長期推動國際醫療人道援助，不分種族、宗教、性別或國籍，多年來協助許多巴勒斯坦及非洲國家心臟病童至以色列進行治療，曾獲得「聯合國人口獎」表彰肯定；自1995年以來，該基金會已協助救治來自72個國家、超過7500名心臟病童，培訓超過160名心臟醫療專業人員。

